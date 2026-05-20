Na Maldivách vytiahli z podmorskej jaskyne telá posledných 2 Talianov
Janovská univerzita v Taliansku potvrdila, že medzi obeťami je profesorka morskej biológie Monica Montefalconeová, jej dcéra Giorgia a dvaja mladí výskumníci.
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) - Záchranári vytiahli telá posledných dvoch z piatich talianskych potápačov, ktorí zahynuli v hlbokej podmorskej jaskyni na Maldivách. V stredu o tom informoval zdroj z talianskeho ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Informáciu potvrdila aj maldivská vláda. „Oboch zostávajúcich potápačov sa podarilo z jaskyne vyslobodiť a vytiahnuť na hladinu,“ spresnila. Pätica Talianov prišla o život 14. mája počas potápania pri atole Vávu. Jedno telo sa podarilo nájsť ešte v deň tragédie, ďalšie dve vytiahli v utorok z jaskyne v hĺbke 60 metrov.
V sobotu počet obetí ešte stúpol, keď na následky komplikácií v dôsledku dekompresie zomrel aj záchranár z Maldivských národných obranných síl (MNDF). Smrť maldivského vojenského potápača prinútila miestne úrady pátranie dočasne pozastaviť. Taliansko následne iniciovalo medzinárodnú záchrannú operáciu na vyzdvihnutie tiel.
Janovská univerzita v Taliansku potvrdila, že medzi obeťami je profesorka morskej biológie Monica Montefalconeová, jej dcéra Giorgia a dvaja mladí výskumníci. Taliansky denník Corriere della Sera v utorok citoval vyhlásenie univerzity, podľa ktorého „potápačská aktivita, pri ktorej došlo k nehode, nebola súčasťou činností plánovaných v rámci vedeckej misie, ale uskutočnila sa na súkromné účely“.
Univerzita zároveň dodala, že žiadosti adresované maldivským úradom „boli evidentne podané mimo rámca misie schválenej univerzitou“. Maldivské zákony pritom turistom prísne zakazujú potápanie sa do hĺbky viac než 30 metrov, píše AFP. Tamojšie úrady až do vyšetrenia prípadu pozastavili prevádzkovú licenciu lode, ktorú talianski potápači využívali.
Cestovný ruch je kľúčovým zdrojom príjmov pre Maldivy – štát, ktorý tvorí 1192 malých koralových ostrovov a atolov rozprestierajúcich sa v dĺžke približne 800 kilometrov naprieč rovníkom v Indickom oceáne. Nedotknuté pláže, čistá tyrkysová voda a koralové útesy lákajú potápačov a vyznávačov šnorchlovania z celého sveta. Tí zväčša bývajú v odľahlých rezortoch alebo priamo na potápačských lodiach. Aj keď v posledných rokoch zaznamenali v oblasti niekoľko úmrtí, nehody spojené s potápaním a vodnými športmi zostávajú na Maldivách relatívne zriedkavé, dodáva AFP.
