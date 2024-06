Na Maldivách zadržali ministerku, ktorá údajne využívala čiernu mágiu

Malé 27. júna (TASR) - Polícia zadržala maldivskú ministerku životného prostredia, ktorá bola podľa miestnych médií obvinená z používania "čiernej mágie" proti prezidentovi Mohamedovi Muizzuovi. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



Ministerka životného prostredia, pre klimatické zmeny a energetiku Fathimath Shamnaz Ali Saleemová bola zadržaná v nedeľu spolu s dvomi ďalšími osobami v hlavnom meste Malé, uviedla vo štvrtok polícia. Ministerka by mala zostať asi týždeň vo vyšetrovacej väzbe, povedala jeden z policajtov, pričom neuviedol bližšie podrobnosti o jej zadržaní.



"Objavili sa správy, že Shamnaz bola zadržaná pre používanie čiernej mágie proti prezidentovi Mohamedovi Muizzuovi," uviedol maldivský denník Sun. Polícia tieto tvrdenia nepotvrdila ani nevyvrátila.



Vzhľadom na klimatické zmeny má ministerka životného prostredia v súčasnosti na Maldivách dôležitú úlohu. Odborníci na životné prostredie z OSN totiž varujú, že Maldivy by sa mohli stať v dôsledku rastúcej hladiny oceánov v blízkej budúcnosti neobývateľné.



Čarodejníctvo nie je podľa maldivského trestného zákona trestným činom. V tomto ostrovnom štáte, kde väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, však za to hrozí šesť mesiacov väzenia podľa islamského práva.



Ľudia po celom súostroví pritom zvyknú praktikovať tradičné obrady vo viere, že im pomôžu získať výhodu alebo prípadne prekliať nepriateľa či protivníka.



Vlani v apríli dobodali na smrť ľudia svoju 62-ročnú susedu, ktorú obvinili z vykonávania obradov čiernej mágie. Polícia však napokon nenašla nijaké dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že obeť praktizovala čarodejníctvo, informoval minulý týždeň maldivský spravodajský portál Mihaaru po skončení vyšetrovania.



V roku 2012 zasiahla maldivská polícia proti opozičnému politickému zhromaždeniu po tom, čo obvinila organizátorov z hádzania "prekliateho kohúta" na policajtov, ktorí prehľadávali ich kancelárie.