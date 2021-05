Na Maldivách zadržali podozrivých z pokusu o atentát na exprezidenta

Malé 8. mája (TASR) - Maldivská polícia zadržala dve osoby v súvislosti s pokusom o spáchanie atentátu na bývalého maldivského prezidenta a súčasného predsedu parlamentu Muhammada Našída (53). Ten pri pokuse o atentát utrpel zranenia spôsobené črepinami z výbušného zariadenia. Momentálne už nepotrebuje kyslíkovú podporu, je pri vedomí a komunikuje, informovali v sobotu agentúry AFP a Reuters.



Ako uvádza agentúra AFP, v súvislosti so zadržanými polícia bližšie podrobnosti neuviedla. Tamojšie úrady však pátrajú po štyroch podozrivých, ktorých videli v blízkosti miesta útoku vo štvrtok v noci, keď sa Našíd chystal nastúpiť do svojho auta.



Maldivské bezpečnostné orgány vo svojej prvej správe o tomto pokuse o atentát uviedli, že pri jeho vykonaní bolo použité podomácky vyrobené výbušné zariadenie, ktoré bolo odpálené na diaľku. Bomba bola pripevnená k motocyklu zaparkovanom blízko Našídovho auta.



Po útoku sa Našíd musel podrobiť 16-hodinovej operácii, počas ktorej mu odstránili črepiny z pľúc, pečene, hrudníka, brucha a končatín, píše agentúra AFP.



Toto súostrovie v Indickom oceáne požiadalo v súvislosti s vyšetrovaním pokusu o atentát na Našída o medzinárodnú pomoc. K vyšetrovaniu by sa mali v sobotu pripojiť príslušníci Austrálskej federálnej polície a dvaja experti z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODS).



Našídova sestra v sobotu potvrdila, že tento prvý demokraticky zvolený líder Maldív už hovoril so svojou rodinou. Podľa vlastných slov sa cíti "omnoho lepšie". "Lekári sú veľmi spokojní s tým, ako pokračuje jeho zotavovanie," povedal Našídov jeho brat Ibrahim.



Krajina s 330.000 sunnitskými moslimami je vo svete najviac známa luxusnými letoviskami, obľúbenými u mladomanželov na svadobnej ceste, ale často trpí politickým chaosom.



Vláda zasahuje proti extrémizmu a kázanie je vysoko regulované, ale násilné útoky sú zriedkavé. V roku 2007 však výbuch bomby v metropole Malé zranil vyše desať turistov.



Našíd sa v roku 2008 stal prvým demokraticky zvoleným lídrom Maldív, keď sa v krajine po 30 rokoch autokratickej vlády uskutočnili prvé pluralitné voľby.



Tento priekopník demokracie je asi najviac celosvetovo známy tým, že v roku 2009 mal zasadnutie vlády pod vodou, aby upozornil na hrozbu globálneho otepľovania. Podpisoval tam dokumenty, predstavitelia mali na sebe potápačský výstroj - to všetko na pozadí koralových útesov.