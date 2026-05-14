Na Maldivách zahynulo počas potápania päť talianskych turistov
Autor TASR
Malé 14. mája (TASR) — Päť talianskych turistov prišlo vo štvrtok o život počas potápačského výletu k atolu Vaavu, ktorý je súčasťou Maldív. Ich nezvestnosť nahlásili po tom, čo sa v popoludňajších hodinách miestneho času nevrátili na palubu lode Duke of York. Záchranári ich následne našli bez známok života, uviedlo v krátkom vyhlásení talianske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
K tragédii došlo neďaleko ostrova Alimathaa, kde sa Taliani pokúšali preskúmať podmorské jaskyne. Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov zostúpili potápači do hĺbky približne 50 metrov.
Posádka výletnej lode Duke of York, ktorú zahraniční klienti využívajú na prepravu na miesto potápania, zalarmovala pobrežnú stráž po tom, čo skupina prekročila časový limit na vynorenie.
Medzi obeťami nešťastia sú podľa talianskych médií aj uznávaná výskumníčka a vysokoškolská profesorka Monica Montefalconeová, ktorá pôsobila na univerzite v Janove a špecializovala sa na morskú ekológiu, a jej dcéra.
Experti preverujú, či k tragédii prispelo zlyhanie techniky, nedodržanie dekompresných postupov vo veľkej hĺbke alebo nečakané silné morské prúdy. Poveternostné podmienky na mieste potápania boli vo štvrtok nepriaznivé natoľko, že meteorologická služba vydala pre oblasť výstrahu žltého stupňa, ktorá stále platí.
Talianske veľvyslanectvo na Srí Lanke, ktoré má pôsobnosť aj pre oblasť Maldivskej republiky, už nadviazalo kontakt s miestnymi záchrannými zložkami.
Atol Vaavu patrí medzi vyhľadávané potápačské lokality, avšak prieskum jaskynných systémov v hĺbkach okolo 50 metrov vyžaduje pokročilý výcvik a dodržiavanie bezpečnostných protokolov.
