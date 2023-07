Na malom letisku pri Varšave sa zrútilo lietadlo, zahynulo päť ľudí

Varšava 17. júla (TASR) - Päť ľudí zahynulo v pondelok po tom, ako do hangára na malom letisku neďaleko Varšavy narazilo lietadlo. Oznámil to poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



K tragédii došlo na letisku v obci Chrcynno, ktorá leží 47 kilometrov od poľskej metropoly. "Máme najmenej sedem zranených a päť mŕtvych," napísal Niedzielski v príspevku na sociálnej sieti. Dodal, že na mieste zasahuje desať sanitiek a štyri záchranárske vrtuľníky.



Do hangáru podľa miestnych médií narazilo jednomotorové lietadlo Cessna 208, ktoré sa snažilo pristáť. V oblasti bolo v čase nehody nepriaznivé počasie, pred ktorým sa v hangári schovávali ľudia, napísala poľská agentúra PAP s odvolaním na záchranárske zložky.