Na Malorke sa pobilo asi 200 študentov, niektorých hospitalizovali

Madrid 17. apríla (TASR) - Vyše 200 mladých ľudí sa zapojilo do hromadnej bitky na španielskom ostrove Malorka, informovali vo štvrtok miestne úrady. Viacerých po bitke previezli do nemocnice, vrátane jedného s bodným zranením, ktoré však podľa úradov nie je život ohrozujúce, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Násilnosti vypukli ešte v stredu nadránom v hoteli a na ulici v meste Alcúdia, letovisku na severovýchode Malorky, kde mladí ľudia trávili prázdniny. DPA o nich píše ako o tínedžeroch.



Miestne médiá informovali, že polícia sa snažila ich bitku potlačiť a na miesto privolala aj posily. Výtržníci na seba útočili aj rôznymi predmetmi. „Bol to úplný chaos,“ povedal jeden z policajtov miestnemu denníku El Diario de Mallorca.



Dosiaľ nie je zrejmé, čo bitku vyvolalo.



Podľa miestnych úradov je v predmetnom hoteli ubytovaných približne 2700 študentov z pevninského Španielska i Portugalska. Bitke predchádzalo viacero výtržností v predošlých dňoch, pri ktorých zasahovala polícia.



Malorka zaznamenala v súvislosti s veľkonočnými sviatkami nárast návštevníkov, ktorých počet sa tam aktuálne blíži k úrovni letnej sezóny, píše DPA.