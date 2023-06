Na Malte schválili uvoľnenie zákonov o interrupciách

Valletta 29. júna (TASR) - Poslanci maltského parlamentu schválili v stredu čiastočné zmiernenie tamojších interrupčných zákonov považovaných za vôbec najprísnejšie v Európskej únii. Nová legislatíva, ktorú jednomyseľne odobrili, umožní lekárom vykonať interrupciu v prípadoch vážneho ohrozenia života matky, uvádza TASR citujúc zo správy agentúry DPA.



Maltský premiér Robert Abela označil schválenie zákona za "historický" krok. Umelé prerušenie tehotenstva bude môcť v súlade s ním lekár vykonať v prípade bezprostredného ohrozenia života matky. Ak však nepôjde o bezprostredné ohrozenie, bude musieť interrupciu odobriť tím troch špecializovaných lekárov. Ak potvrdia, že komplikácie skutočne ohrozujú život matky a zhodnú sa na potrebe takéhoto zákroku, tak sa ten vykoná na špeciálnej klinike.



Interrupcie však zostanú na Malte nezákonné vo všetkých ostatných prípadoch, a to vrátane znásilnenia, incestu či závažných poškodení plodu. Malta má teda naďalej najprísnejšie interrupčné zákony v EÚ a jedny z najprísnejších na svete.



Nový zákon prešiel v pozmenenej podobe, pôvodný návrh - predstavený na jeseň - totiž počítal s interrupciami v prípade ohrozenia života, ale aj všeobecne zdravia matky, kritizovala ho však tamojšia vplyvná katolícka cirkev. Zmeny teraz ako nedostatočné vnímajú naopak obhajcovia interrupcií.



Niektorí lekári na Malte aj napriek doterajšiemu zákazu vykonávali interrupcie, ak bol ohrozený život matky. Riskovali tým až štvorročné odňatie slobody, zatiaľ čo samotným matkám hrozilo trojročné väzenie, pripomína agentúra AFP. Dodáva však, že žiadneho lekára na Malte za takýchto čin nesúdili.



Stovky maltských žien zároveň každoročne aj napriek zákazom umelo ukončovali svoju graviditu. Vycestovali buď do zahraničia, kde navštívili interrupčnú kliniku alebo užili na to určené nelegálne tabletky, ktoré si objednali cez internet.



Potrebu reformy interrupčnej legislatívy podnietil vlaňajší prípad turistky z USA, ktorá zažila počas dovolenky na Malte neúplný prirodzený potrat po tom, čo začala silné krvácať. Maltské úrady jej následnú žiadosť o interrupciu zamietli, lekári však vyhodnotili, že jej život je v ohrození. Napokon ju letecky dopravili na španielsky ostrov Malorka, kde podstúpila umelé prerušenie tehotenstva.