< sekcia Zahraničie
Na Malte oslobodili muža obžalovaného v prípade vraždy novinárky
Taxikár Melvin Theuma, ktorý sa priznal, že pôsobil ako sprostredkovateľ, dostal v roku 2019 prezidentskú milosť výmenou za svoju svedeckú výpoveď.
Autor TASR
Valletta 2. septembra (TASR) - Súdna porota na Malte v stredu oslobodila podnikateľa Yorgena Fenecha, ktorý bol obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Jej príbuzní vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku uviedli, že verdikt pripravil novinárku o spravodlivosť, ktorú si zaslúžila. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
Novinárkina rodina v súvislosti s rozhodnutím poroty upozornila, že ani po deviatich rokoch od vraždy neboli odstránené systémové zlyhania, ktoré k nej prispeli. Príbuzní upozornili na to, že spravodlivosť nebude naplnená, kým maltský štát nezabezpečí, aby sa podobná tragédia už nemohla zopakovať. Štát podľa nich nedokázal Daphne ochrániť a „teraz má povinnosť urobiť všetko pre to, aby v budúcnosti neprišli o život ďalší ľudia.“
Významného maltského podnikateľa Fenecha obžalovali v roku 2021 zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia. Prokuratúra ho označila za hlavného organizátora vraždy. Fenech svoju vinu poprel. Deväťčlenná súdna porota ho v stredu uznala nevinným v oboch bodoch obžaloby.
Yorgen Fenech bol posledným zo šiestich ľudí obžalovaných v súvislosti s prípravou vraždy, ktorý sa dostal pred súd. K jej vykonaniu sa v roku 2022 priznali George Degiorgio a jeho brat Alfred. Obaja boli odsúdení na 40 rokov väzenia.
V roku 2025 boli na doživotie - najvyšší možný trest - odsúdení Jamie Vella a Robert Agius, ktorí boli obžalovaní z dodania bomby použitej pri útoku na Caruanovú Galiziovú.
Ďalší muž, Vincent Muscat, sa v roku 2021 priznal k účasti na vražde a dostal 15 rokov väzenia.
Taxikár Melvin Theuma, ktorý sa priznal, že pôsobil ako sprostredkovateľ, dostal v roku 2019 prezidentskú milosť výmenou za svoju svedeckú výpoveď.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 pomocou bomby nastraženej v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu.
Násilná smrť šokovala Európu a na Malte viedla k protestom, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a odhalila aj kultúru beztrestnosti v tomto stredomorskom ostrovnom štáte - najmenšom v Európskej únii.
Vo svojich investigatívnych článkoch sa novinárka zameriavala na ľudí z okruhu vtedajšieho premiéra Josepha Muscata, ktorých obviňovala z vlastníctva spoločností v daňových rajoch. Tieto skutočnosti vyšli najavo v rámci aféry Panama Papers z roku 2016, keď únik miliónov dokumentov z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca odhalil využívanie schránkových spoločností v daňových rajoch politikmi, podnikateľmi a ďalšími vplyvnými osobami na celom svete.
V článkoch sa Caruanová Galiziová venovala aj opozícii a podnikateľským kruhom na Malte. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Nezávislá vyšetrovacia komisia v roku 2021 dospela k záveru, že za novinárkinu násilnú smrť nesie zodpovednosť aj maltský štát. Prispela k nej podľa komisie kultúra beztrestnosti, ktorá panovala na najvyšších vládnych miestach.
Novinárkina rodina v súvislosti s rozhodnutím poroty upozornila, že ani po deviatich rokoch od vraždy neboli odstránené systémové zlyhania, ktoré k nej prispeli. Príbuzní upozornili na to, že spravodlivosť nebude naplnená, kým maltský štát nezabezpečí, aby sa podobná tragédia už nemohla zopakovať. Štát podľa nich nedokázal Daphne ochrániť a „teraz má povinnosť urobiť všetko pre to, aby v budúcnosti neprišli o život ďalší ľudia.“
Významného maltského podnikateľa Fenecha obžalovali v roku 2021 zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia. Prokuratúra ho označila za hlavného organizátora vraždy. Fenech svoju vinu poprel. Deväťčlenná súdna porota ho v stredu uznala nevinným v oboch bodoch obžaloby.
Yorgen Fenech bol posledným zo šiestich ľudí obžalovaných v súvislosti s prípravou vraždy, ktorý sa dostal pred súd. K jej vykonaniu sa v roku 2022 priznali George Degiorgio a jeho brat Alfred. Obaja boli odsúdení na 40 rokov väzenia.
V roku 2025 boli na doživotie - najvyšší možný trest - odsúdení Jamie Vella a Robert Agius, ktorí boli obžalovaní z dodania bomby použitej pri útoku na Caruanovú Galiziovú.
Ďalší muž, Vincent Muscat, sa v roku 2021 priznal k účasti na vražde a dostal 15 rokov väzenia.
Taxikár Melvin Theuma, ktorý sa priznal, že pôsobil ako sprostredkovateľ, dostal v roku 2019 prezidentskú milosť výmenou za svoju svedeckú výpoveď.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 pomocou bomby nastraženej v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu.
Násilná smrť šokovala Európu a na Malte viedla k protestom, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a odhalila aj kultúru beztrestnosti v tomto stredomorskom ostrovnom štáte - najmenšom v Európskej únii.
Vo svojich investigatívnych článkoch sa novinárka zameriavala na ľudí z okruhu vtedajšieho premiéra Josepha Muscata, ktorých obviňovala z vlastníctva spoločností v daňových rajoch. Tieto skutočnosti vyšli najavo v rámci aféry Panama Papers z roku 2016, keď únik miliónov dokumentov z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca odhalil využívanie schránkových spoločností v daňových rajoch politikmi, podnikateľmi a ďalšími vplyvnými osobami na celom svete.
V článkoch sa Caruanová Galiziová venovala aj opozícii a podnikateľským kruhom na Malte. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Nezávislá vyšetrovacia komisia v roku 2021 dospela k záveru, že za novinárkinu násilnú smrť nesie zodpovednosť aj maltský štát. Prispela k nej podľa komisie kultúra beztrestnosti, ktorá panovala na najvyšších vládnych miestach.