Na Malte sa 30. mája uskutočnia predčasné parlamentné voľby
V predchádzajúcich voľbách v roku 2022 PL získala 55,11 percenta hlasov, a to aj napriek nižšej volebnej účasti a škandálu okolo vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej.
Autor TASR
Valletta 27. apríla (TASR) - Na Malte sa 30. mája uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Oznámil to v pondelok maltský premiér Robert Abela, ktorý zároveň prezidentku Myriam Spiteriovú Debonovú požiadal o rozpustenie parlamentu. Predčasné voľby sa uskutočnia niekoľko mesiacov pred koncom Abelovho päťročného funkčného obdobia.
V príspevku na sociálnych sieťach a v tlačovej správe premiér, ktorý je zároveň lídrom Labouristickej strany (PL), avizoval, že v predčasných voľbách sa bude uchádzať o svoje znovuzvolenie. Vysvetlil, že Malta potrebuje vládu s obnoveným mandátom zameranú výlučne na potreby krajiny. Dodal, že nasledujúce mesiace budú kľúčové.
Po zmienke o energetickej kríze spojenej s vojnou na Blízkom východe maltský premiér vyjadril želanie pokračovať v „zabezpečovaní potrebnej stability bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať medzinárodná situácia“.
PL sa bude vo voľbách usilovať o štvrté víťazstvo po sebe. Jej vyzývateľom bude konzervatívna Nacionalistická strana (PN) a jej líder Alex Borg.
V predchádzajúcich voľbách v roku 2022 PL získala 55,11 percenta hlasov, a to aj napriek nižšej volebnej účasti a škandálu okolo vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. PL vtedy výrazne predbehla svojich rivalov z PN.
Abela vtedy vo svojej kampani zdôrazňoval, ako zvládol pandémiu koronavírusu a zvýšil silu ekonomiky počas uplynulých deviatich rokov vlády labouristov.
PN v kampani poukazovala na problémy s korupciou a vládnymi grantmi. Jej šance na úspech vo voľbách zmarili vnútrostranícke rozbroje.
Abelov predchodca na poste premiéra Joseph Muscat bol nútený odstúpiť v dôsledku zistení z vyšetrovania vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej v roku 2017. Vyšetrovanie totiž odhalilo väzby medzi podozrivými z vraždy a blízkym okolím vtedajšieho premiéra Muscata.
Do prípadu bol zapletený prominentný podnikateľ Jorgen Fenick, ktorý mal blízko k vládnym predstaviteľom. V dôsledku politickej krízy a tlaku verejnosti Muscat koncom roka 2019 oznámil svoj odchod z funkcie. Z postu premiéra oficiálne odstúpil začiatkom roka 2020. Caruanová Galiziová sa pred smrťou venovala kauzám, ktoré sa týkali aj tajných účtov niektorých členov maltskej elity.
V príspevku na sociálnych sieťach a v tlačovej správe premiér, ktorý je zároveň lídrom Labouristickej strany (PL), avizoval, že v predčasných voľbách sa bude uchádzať o svoje znovuzvolenie. Vysvetlil, že Malta potrebuje vládu s obnoveným mandátom zameranú výlučne na potreby krajiny. Dodal, že nasledujúce mesiace budú kľúčové.
Po zmienke o energetickej kríze spojenej s vojnou na Blízkom východe maltský premiér vyjadril želanie pokračovať v „zabezpečovaní potrebnej stability bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať medzinárodná situácia“.
PL sa bude vo voľbách usilovať o štvrté víťazstvo po sebe. Jej vyzývateľom bude konzervatívna Nacionalistická strana (PN) a jej líder Alex Borg.
V predchádzajúcich voľbách v roku 2022 PL získala 55,11 percenta hlasov, a to aj napriek nižšej volebnej účasti a škandálu okolo vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. PL vtedy výrazne predbehla svojich rivalov z PN.
Abela vtedy vo svojej kampani zdôrazňoval, ako zvládol pandémiu koronavírusu a zvýšil silu ekonomiky počas uplynulých deviatich rokov vlády labouristov.
PN v kampani poukazovala na problémy s korupciou a vládnymi grantmi. Jej šance na úspech vo voľbách zmarili vnútrostranícke rozbroje.
Abelov predchodca na poste premiéra Joseph Muscat bol nútený odstúpiť v dôsledku zistení z vyšetrovania vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej v roku 2017. Vyšetrovanie totiž odhalilo väzby medzi podozrivými z vraždy a blízkym okolím vtedajšieho premiéra Muscata.
Do prípadu bol zapletený prominentný podnikateľ Jorgen Fenick, ktorý mal blízko k vládnym predstaviteľom. V dôsledku politickej krízy a tlaku verejnosti Muscat koncom roka 2019 oznámil svoj odchod z funkcie. Z postu premiéra oficiálne odstúpil začiatkom roka 2020. Caruanová Galiziová sa pred smrťou venovala kauzám, ktoré sa týkali aj tajných účtov niektorých členov maltskej elity.