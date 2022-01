Na Malte sa konal najväčší protest proti pandemickým opatreniam

Valletta 16. januára (TASR) - Na Malte sa konal v nedeľu doposiaľ najväčší protest proti pandemickým opatreniam. V metropole Valletta pochodovali stovky ľudí, ktorí protestovali proti novým opatreniam, na základe ktorých môžu reštaurácie, bary, fitnescentrá a ďalšie prevádzky navštevovať iba ľudia s platným covidpasom, informovala agentúra Reuters.



Nedeľňajší protest zorganizovala skupina malých politických strán. Avšak nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti v pondelok, kritizuje aj najväčšia opozičná strana Národná strana (NP), podľa ktorej opatrenia narúšajú rovnováhu medzi verejným zdravím a slobodou ľudí, a to najmä preto, že na Malte je zaočkovaný dostatočný počet občanov.



Za nové opatrenia vystúpil maltský minister zdravotníctva Chris Fearne, podľa ktorého sú potrebné na boj proti koronavírusovému variantu omikron. Ten je v súčasnosti zodpovedný za vyše 90 percent nových prípadov nákazy.



Mnohí účastníci nedeľňajších protestov kričali heslá ako "sloboda" a "žiadne green passy", alebo niesli transparenty, na ktorých stálo "Je toto naozaj o zdraví?", či "moje telo nevlastní štát".



Väčšina demonštrantov však mala počas protestu nasadené rúška, pričom polícia ľudí, ktorí rúška nemali, upozorňovala.



Malta je pritom jednou z krajín Európskej únie s najvyššou mierou zaočkovanosti proti koronavírusu. Zaočkovaných je približne 95 percent maltskej populácie a do nedele boli treťou posilňujúcou dávkou zaočkované až tri štvrtiny obyvateľstva, vyplýva z údajov maltského ministerstva zdravotníctva.



Od začiatku pandémie zaznamenali na Malte 502 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Denný počet nových prípadov dosiahol svoj vrchol 29. decembra, keď v krajine pribudlo 1337 novonakazených. Odvtedy počet nových infekcií klesá, pričom v nedeľu Malta zaznamenala 301 nových prípadov nákazy koronavírusom a dve súvisiace úmrtia, píše Reuters.