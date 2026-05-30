Sobota 30. máj 2026
Na Malte sa začali predčasné parlamentné voľby

Valletta 30. mája (TASR) - Na ostrove Malta sa v sobotu ráno začali predčasné voľby, v ktorých si viac ako 341.000 oprávnených voličov v najmenšom štáte Európskej únie zvolí nové zloženie parlamentu. Favoritom na víťazstvo je Labouristická strana (MLP) premiéra Roberta Abelu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Predčasné hlasovanie vyvolali vládni labouristi. Abela ako dôvod uviedol globálne geopolitické obavy vyplývajúce z vojny v Iráne a vyhlásil, že jeho vláda potrebuje nový mandát, aby mohla Maltu a jej občanov sprevádzať cez hroziacu energetickú krízu.

Prieskumy naznačujú, že MLP vedie pred druhou Nacionalistickou stranou o 10 percent.

Sčítavanie hlasov sa začne v nedeľu ráno. Jedna zo strán pravdepodobne vyhlási víťazstvo medzi dopoludním a skorým popoludním. Oficiálne výsledky sa však očakávajú až neskôr v priebehu dňa.
