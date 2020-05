Na Malte skonfiškovali sfalšované líbyjské bankovky tlačené v Rusku

Valletta 30. mája (TASR) - Maltské úrady zhabali sfalšované líbyjské bankovky v hodnote 1,1 miliardy dolárov, ktoré údajne vytlačila ruská štátna firma.



Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ktorá sa odvolala na internetovú stránku denníka Malta Today. AFP poznamenala, že správa o tom sa už na facebookovej stránke denníka nenachádza.



Vláda vo Valette k tomuto prípadu zatiaľ nevydala oficiálne stanovisko.



Ku kauze sa však vyjadrilo americké ministerstvo zahraničných vecí, pričom vo svojej reakcii ocenilo vyhlásenie maltskej vlády z 26. mája o zaistení sfalšovaných bankoviek líbyjskej meny v hodnote 1,1 miliardy dolárov, ktoré vytlačila ruská štátna akciová spoločnosť Goznak. Ich tlač podľa Washingtonu nariadil "nezákonný paralelný subjekt".



Ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že "Líbyjská centrálna banka so sídlom v Tripolise je jedinou legitímnou centrálnou bankou Líbye." Dodalo, že prílev falošnej, v Rusku tlačenej líbyjskej meny v posledných rokoch zhoršil ekonomické problémy Líbye.



Washington vo svojom vyhlásení zopakoval svoj záväzok pokračovať v spolupráci s OSN a medzinárodnými partnermi "s cieľom zabrániť nezákonným činnostiam, ktoré podkopávajú zvrchovanosť a stabilitu Líbye". Poukázal pritom na to, že podobné kroky sú v rozpore so sankčným režimom týkajúcim sa Líbye.



"Tento incident opäť zdôrazňuje, že je potrebné, aby Rusko ukončilo svoje zločinné a destabilizujúce kroky v Líbyi," píše sa vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie.



Agentúra TASS v sobotu informovala, že ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na jej žiadosť o vyjadrenie k zhabaniu sfalšovaných líbyjských bankoviek na Malte odporučilo kontaktovať priamo spoločnosť Goznak.



TASS si od firmy vyžiadal komentár, zatiaľ však nedostal odpoveď.



Goznak, ako je podľa TASS uvedené na jeho webovej stránke, vyrába bankovky na objednávku centrálnych a národných bánk. Na stránke sa tiež píše, že Goznak počas svojej existencie vytlačil a dodal bankovky do desiatok krajín.



AFP vo svojej správe pripomenula, že odborníci OSN odovzdali v decembri minulého roku Bezpečnostnej rade OSN správu, v ktorej uviedli, že spoločnosť Goznak doručila v rokoch 2016-18 paralelnej centrálnej banke na východe Líbye bankovky miestnej meny v hodnote približne 7,11 miliardy dolárov.



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín, ktoré podporujú rôzne iné štáty.



Krajina má dve vlády: jednu v Tripolise, ktorú vedie Fájiz Sarrádž a ktorá má podporu OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorá je napojená na poľného maršala Chalífu Haftara.



Americká armáda tiež uviedla, že Rusko nedávno poslalo do Líbye bojové lietadlá, aby podporili žoldnierov bojujúcich po boku Haftarových síl.



Rusko je opakovane obviňované, že v konflikte v Líbyi podporuje Haftarov tábor.