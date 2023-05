Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu odletela druhá čisto súkromná posádka

Mys Canaveral 22. mája (TASR) — Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride odštartoval v nedeľu o 23.37 h SELČ druhý súkromný let spoločnosti Axiom Space k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX vyniesla do vesmíru v rámci misie Ax-2 kapsulu Dragon Freedom, ktorá na ISS dopraví štyroch astronautov vrátane prvých dvoch zo Saudskej Arábie, informovali o tom agentúry AFP a AP.



Veliteľkou misie je 63-ročná bývalá astronautka amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Peggy Whitsonová. Ďalšími členmi posádky sú americký automobilový pretekár a podnikateľ John Shoffner a historicky prví astronauti zo Saudskej Arábie — Rajjána Barnáwíová a Alí Karní.



Počas približne desaťdňového pobytu na vesmírnej stanici budú vykonávať rôzne experimenty. Napríklad budú sledovať správanie kmeňových buniek v nulovej gravitácii.



Podľa portálu space.com sa kapsula Dragon Freedom pripojí sa k modulu Harmony v pondelok o 15.24 h SELČ. Pri návrate dopadne do oceánu pri pobreží Floridy.



Barnáwíová má bakalársky titul z biomedicínskych vied, ktorý získala na novozélandskej University of Otago, ako aj magisterský titul z rovnakého odboru zo súkromnej univerzity v Rijáde.



Karní je kapitánom Saudského kráľovského letectva, kde pilotuje bojové lietadlo F-15SA.



Shoffner je pilotom misie a ako komerčný astronaut si náklady na let platí sám.



Whitsonová bola členkou dvoch posádok ISS. Okrem iného drží medzi ženami rekord v čase strávenom mimo kozmickej lode (60 hodín a 21 minút) a v počte výstupov do vesmíru (desať).



Posádka AX-2 sa pripojí k trom Rusom, trom Američanom a astronautovi zo Spojených arabských emirátov, ktorí sa na ISS momentálne nachádzajú.



Axiom Space má s NASA dobré vzťahy. Okrem toho, že ako jediná spoločnosť môže podnikať súkromné lety na ISS a pre NASA navrhla skafandre pre misii Artemis 3, plánuje vybudovať komerčnú vesmírnu stanicu, ktorá sa najskôr pripojí k ISS, než bude schopná fungovať ako samostatná jednotka. Prvý modul stanice by mal byť funkčný v roku 2025.



Predchádzajúca misia AX-1 sa uskutočnila 8. apríla 2022. Astronauti si pre zlé počasie na Zemi v deň plánovaného návratu predĺžili pobyt vo vesmíre z pôvodných desať na 17 dní.



Ďalšia misia Ax-3 by sa mala uskutočniť ešte do konca tohto roka.