< sekcia Zahraničie
Na metropolu Rijád cielili tri balistické rakety
Autor TASR
Rijád 22. marca (TASR) - Saudskoarabské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že krajina v okolí hlavného mesta Rijád zaznamenala tri balistické rakety, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Jedna raketa bola zachytená, zatiaľ čo ďalšie dve dopadli do neobývanej oblasti,“ uviedol hovorca ministerstva na sociálnych sieťach.
V nedeľu skoro ráno vydala saudskoarabská civilná obrana varovanie, ktoré však o sedem minút neskôr zrušila po tom, čo zistila, že nebezpečenstvo pominulo, píše AFP.
Saudská Arábia predtým nariadila v sobotu iránskemu diplomatovi - vojenskému atašé a trom členom jeho tímu, aby túto krajinu opustili. K tomuto kroku došlo v čase, keď Saudská Arábia i jej susedné krajiny Perzského zálivu čelia iránskym odvetným úderom za americko-izraelské vojenské útoky.
