Na mieste izraelského útoku na šéfa Hizballáhu sa našli tri telá

Bejrút 20. decembra (TASR) - Libanonskí záchranári vytiahli tri telá z trosiek budovy zasiahnutej Izraelom pri septembrovom leteckom útoku, pri ktorom zahynul vodca hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh. Oznámili to v piatok libanonské médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva dosiaľ nezverejnilo počet obetí septembrového útoku, pri ktorom bolo zničených niekoľko budov na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút.



Štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že záchranári prišli v piatok ráno na miesto útoku, aby vypátrali sedem nezvestných ľudí. NNA dodala, že záchranári "vyzdvihli telá troch mučeníkov" a pozostatky previezli do nemocnice na identifikáciu pomocou testov DNA.



Koncom novembra vstúpila od platnosti dohoda o prímerí v Libanone, ktorá prerušila viac ako rok trvajúci konflikt, pri ktorom zahynulo viac ako 4000 ľudí. Medzi obeťami boli aj vysokopostavení predstavitelia Hizballáhu.



Vodca hnutia zahynul 27. septembra pri izraelskom útoku, ktorý bol cielený na jeho podzemný bunker v obytnej štvrti Bejrútu, píše AFP. Spolu s Nasralláhom zomreli štyri ďalšie osoby vrátane veliteľa Hizballáhu v južnom Libanone a predstaviteľa iránskych Revolučných gárd, uviedol Hizballáh.



Hnutie na začiatku októbra informovalo, že Nasralláha dočasne pochovali na tajnom mieste pre obavy, že by na pohrebné zhromaždenie mohlo zaútočiť izraelské letectvo. Hizballáh oznámil, že po uzavretí prímeria s Izraelom plánuje vystrojiť Nasralláhovi riadny pohreb, jeho dátum však dosiaľ neuviedol.



Napriek prímeriu Izrael podnikol v Libanone letecké útoky, ktoré si vyžiadali už viac ako 20 obetí, píše AFP podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva. Izrael a Libanon sa vzájomne obviňujú z opakovaného porušovania prímeria.