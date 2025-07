Na mieste masového hrobu v Írsku sa začali vykopávky

Dublin 14. júla (TASR) - Na mieste neoznačeného masového hrobu v niekdajšom domove pre matku a dieťa v meste Tuam na západe Írska sa v pondelok začali vykopávky - predpokladá sa, že sa tam nájdu pozostatky desiatok dojčiat a malých detí. Informovala o tom agentúra AFP.



Prieskum sa začína v lokalite, kde do roku 1961 stál ústav pre matku a dieťa, ktorý spravovali mníšky z kongregácie sestier Dobrej pomoci. Momentálne je tam sídlisko.



Vykopávky a následné vyšetrovanie írskych a zahraničných expertov sa v Tuame uskutočnia viac ako desať rokov po tom, čo miestna amatérska historička objavila dôkazy o masovom hrobe na tomto mieste. Následné testovacie vykopávky v rokoch 2016–17 odhalili v nepoužívanom podzemnom septiku značné množstvo kostrových pozostatkov detí.



Vykopávky vykonáva írska kancelária riaditeľa autorizovaných intervencií (ODAIT) spolu s odborníkmi z Kolumbie, Španielska, Británie, Kanady a Spojených štátov. Budú zahŕňať exhumáciu, analýzu, ak je to možné, aj identifikáciu a opätovné uloženie nájdených pozostatkov, objasnil riaditeľ ODAIT Daniel MacSweeney na nedávnej tlačovej konferencii v Tuame.



Exhumácia nasleduje to po tom, čo miestna historička Catherine Corlessová predložila v roku 2014 dôkazy, že v domove zomrelo 796 detí – od novorodencov až po deväťročné dieťa. Úmrtné listy vydané štátom, ktoré našla, ukazujú, že ako príčina smrti boli uvedené rôzne ochorenia - od tuberkulózy a kŕčov až po osýpky a čierny kašeľ.



Z Corlessovej výskumu vyplýva, že telá boli uložené v nepoužívanom septiku objavenom náhodou v roku 1975. V nadväznosti na to sa začalo štátom podporované vyšetrovania, ktoré odhalilo celý škandál rehoľných domovov.



V súčasnosti 71-ročná Corlessová agentúre AFP v rozhovore priznala, že boj s úradmi bol ťažký. „Keď som s tým začala, nikto nechcel počúvať. Konečne naprávame krivdy,“ povedala s tým, že hlavné, o čo jej šlo, bolo „vybrať pozostatky detí a dopriať im dôstojný kresťanský pohreb“.



V domovoch pre matku a dieťa katolícke mníšky ubytúvali ženy, ktoré otehotneli mimo manželstva a boli odvrhnuté svojimi rodinami. Po pôrode žili v domovoch aj niektoré deti, ale oveľa viac ich šlo na adopciu v rámci systému, v ktorom často spolupracovali cirkev a štát. Tieto inštitúcie fungovali na celoštátnej úrovni - niektoré sa zatvorili až v roku 1998 – a predstavujú temnú kapitolu v dejinách kedysi prevažne katolíckeho a sociálne konzervatívneho Írska.



Šesť rokov trvajúcim vyšetrovaním, ktoré sa začalo po prvých objavoch v Tuame, sa zistilo, že počas 76 rokov prešlo 18 takýmito domovmi 56.000 slobodných žien a 57.000 detí a zomrelo asi 9000 detí.



Na tému zneužívania a zanedbávania detí v náboženských a štátnych inštitúciách, najmä tých, ktoré niesli stigmu, že sa narodili mimo manželstva, vznikne celovečerný film, ktorého koproducentom je herec Liam Neeson. Natáčanie sa má začať v Galway koncom tohto roka, napísal v pondelok denník The Guardian.