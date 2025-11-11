< sekcia Zahraničie
Na mieste útoku v mešite v Indonézii bolo sedem náloží
Autor TASR
Jakarta 11. novembra (TASR) - Indonézska polícia našla na mieste minulotýždňového bombového útoku v mešite v indonézskej Jakarte sedem podomácky vyrobených výbušných zariadení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na diaľku boli odpálené štyri zo siedmych náloží. Výbuchy počas piatkových modlitieb zranili 96 ľudí, z nich traja sú stále vo vážnom stave. Podľa polície bol podozrivý útočník samotár a nie je súčasťou žiadnej „teroristickej siete“.
Náčelník polície v Jakarte meno podozrivého neuviedol, nazval ho však „dieťaťom, ktoré čelí zákonu“. Minulý týždeň úrady oznámili, že podozrivým je 17-ročný študent z neďalekej školy a naďalej vyšetrujú jeho minulosť a motív.
Náčelník polície študenta popísal ako „uzavretého“ a „samotárskeho“. Úrady na mieste útoku navyše našli hračkársku zbraň s vyrytými nápismi.
