Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
Na mieste útoku v mešite v Indonézii bolo sedem náloží

Pyrotechnici prehľadávajú mešitu, kde došlo k výbuchu počas modlitieb v blízkosti školy v indonézskej Jakarte 7. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Na diaľku boli odpálené štyri zo siedmych náloží. Výbuchy počas piatkových modlitieb zranili 96 ľudí, z nich traja sú stále vo vážnom stave.

Jakarta 11. novembra (TASR) - Indonézska polícia našla na mieste minulotýždňového bombového útoku v mešite v indonézskej Jakarte sedem podomácky vyrobených výbušných zariadení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Na diaľku boli odpálené štyri zo siedmych náloží. Výbuchy počas piatkových modlitieb zranili 96 ľudí, z nich traja sú stále vo vážnom stave. Podľa polície bol podozrivý útočník samotár a nie je súčasťou žiadnej „teroristickej siete“.

Náčelník polície v Jakarte meno podozrivého neuviedol, nazval ho však „dieťaťom, ktoré čelí zákonu“. Minulý týždeň úrady oznámili, že podozrivým je 17-ročný študent z neďalekej školy a naďalej vyšetrujú jeho minulosť a motív.

Náčelník polície študenta popísal ako „uzavretého“ a „samotárskeho“. Úrady na mieste útoku navyše našli hračkársku zbraň s vyrytými nápismi.
