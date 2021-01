Na mieste zosuvu pôdy v Nórsku sa už našli telá siedmich obetí

Oslo 4. januára (TASR) - Záchranári objavili v nedeľu telo siedmej obete zosuvu pôdy v dedine Ask ležiacej neďaleko nórskeho hlavného mesta Oslo. Polícia zároveň v rovnaký deň spresnila, že medzi obeťami zosuvu, ku ktorému došlo minulú stredu, je aj dvojročné dievčatko a jeho otec.



Hovorca polície Björn Christian Willersrud podľa agentúry AFP uviedol, že záchranná a pátracia operácia na mieste zosuvu pokračuje. Pracuje tam súčasne päť tímov, ktoré "robia veľmi ťažkú prácu, ktorá nie je bez rizika," dodal Willersrud, pričom ocenil doteraz dosiahnuté výsledky pátrania.



Do pondelka 15.00 h sú úradmi zakázané prelety všetkých lietadiel nad oblasťou postihnutou prírodnou katastrofou, aby bolo možné uskutočňovať letecké obhliadky terénu.



Tímy podporené cvičenými psami, vrtuľníkmi a dronmi našli v nedeľu tri telá, v sobotu jedno a ešte v piatok telesné pozostatky troch osôb.



Identifikovaných bolo doteraz päť z obetí, ktoré sa podarilo nájsť: je medzi nimi 50-ročná žena a jej 29-ročný syn, 40-ročný muž a jeho dvojročná dcéra. Prvou obeťou, ktorú sa podarilo objaviť, bol 1. januára 31-ročný muž.



Predtým polícia zverejnila mená desiatich ľudí, vrátane dvojročného batoľaťa a 13-ročného chlapca, ktorí boli od stredajšieho zosuvu nezvestní.



Pri zosuve pôdy bolo zranených aj desať ľudí, z toho jedna osoba utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená na ošetrenie do Osla.



Z dôvodu obáv o bezpečnosť svojich domovov bolo pri pokračujúcom postupnom zosuve evakuovaných zhruba 1000 z 5000 obyvateľov dediny Ask ležiacej asi 25 kilometrov severovýchodne od Osla.



Miesto nešťastia v nedeľu navštívil nórsky kráľ Harald, jeho manželka Sonja a korunný princ Haakon, ktorí v miestnom kostole zapálili sviečky za obete. Ďalšie pietne miesto vytvorili miestni obyvatelia neďaleko dejiska tragédie.