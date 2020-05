Na miesto po soche maršala Koneva v Prahe 6 niekto postavil klozet

Praha 9. mája (TASR) - Na miesto po soche sovietskeho maršala Ivana Koneva v Prahe 6 niekto postavil porcelánový klozet. Vec preveruje polícia. Informoval o tom v sobotu server Novinky.cz a poznamenal, že Konevova socha bola v minulosti, než ju radnica nechala začiatkom apríla odstrániť, cieľom série útokov.



Mestská časť klozet nechala odstrániť, potvrdil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a čin odsúdil. Podľa Kolářa sa klozet na zakrytom podstavci po Konevovej soche objavil pravdepodobne v noci na sobotu.



"Ak má niekto potrebu sa takto vyjadrovať v dňoch, ktoré sú oslavou konca druhej svetovej vojny, vypovedá to o tom, že má v hlave skôr fekálie, než čokoľvek iné," uviedol.



Prípadom sa zaoberá polícia. "Preverujeme to," uviedol jej hovorca Jan Daněk. Polícia podľa neho zatiaľ neurčila, o aké previnenie by mohlo ísť.



Socha Koneva, ktorý sa podieľal na oslobodení Prahy od nacistov, ale aj na krvavom potlačení protikomunistického povstania v Maďarsku v roku 1956, stála na pražskom Námestí Interbrigády od roku 1980. Proti jej odstráneniu protestovala ruská diplomacia a ruské orgány začali trestné stíhanie proti predstaviteľom Prahy 6, čo však české ministerstvo zahraničia označilo za neprípustné. Socha má byť aj predmetom rokovania zástupcov Ruska a ČR podľa zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci.