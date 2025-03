Na migračných trasách vo svete zahynulo v roku 2024 takmer 9000 ľudí

Ženeva 21. marca (TASR) - Minulý rok bol pre migrantov najsmrteľnejším rokom, pričom vo svete zahynulo takmer 9000 migrantov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v piatok situáciu označila za neprijateľnú tragédiu, ktorej sa dalo predísť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"V roku 2024 zahynulo na migračných trasách po celom svete najmenej 8938 ľudí," ozrejmila IOM. Piaty rok po sebe tieto čísla dosiahli rekordné hodnoty. "Tragédia rastúceho počtu úmrtí migrantov vo svete je neprijateľná a zároveň sa jej dá predísť," uviedla Ugochi Danielsová, zástupkyňa riaditeľa IOM. "Za každým číslom sa skrýva človek, pre ktorého je táto strata zničujúca," dodala Danielsová.



"Skutočný počet úmrtí a zmiznutí migrantov je pravdepodobne oveľa vyšší, pretože mnohí z nich neboli zdokumentovaní z dôvodu nedostatku oficiálnych zdrojov," uviedla IOM. Totožnosť a ďalšie podrobnosti o väčšine obetí nie sú známe, doplnila organizácia.



Vlani zomrel rekordný počet osôb v Ázii (2778 obetí), Afrike (2242 obetí) a v Európe (233 obetí). V Stredozemnom mori, ktoré je hlavnou vstupnou bránou pre migrantov do Európy, zaznamenali celkovo 2452 úmrtí, uvádza správa. Konečné čísla pre Ameriku doposiaľ neboli dostupné, no podľa predbežných údajov tam zahynulo 1233 ľudí vrátane 341 obetí v Karibiku a 174 osôb, ktoré zahynuli pri prechode džungľou Darién medzi Kolumbiou a Panamou. Džungľa Darién v určitom období slúžila ako hlavný migračný koridor pre ľudí, ktorí sa snažili dostať do Spojených štátov, pripomína AFP.