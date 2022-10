Na minci sa objaví prvá Američanka ázijského pôvodu, herečka Wongová

Washington 20. októbra (TASR) - Herečka Anna May Wongová sa stane prvou Američankou ázijského pôvodu, ktorá bude vyobrazená na americkej mene. V rámci projektu American Women Quarters Program, ktorý vzdáva poctu významným ženám amerických dejín, sa objaví sa na štvrťdolárovej minci.



Projekt je naplánovaný na roky 2022–2025, pričom každý rok bude vydaná emisia s individuálnym vyobrazením piatich žien. Wongová je v súčasnom roku poslednou osobnosťou tohto projektu.



Na lícnej strane každej mince je podobizeň prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona.



Štvrťdolár sa dostane do všeobecného obehu na budúci týždeň v pondelok, informovala spravodajská stanica BBC News.



Wongová je považovaná za prvú čínsko-americkú filmovú hviezdu v Hollywoode. Narodila sa v roku 1905 v Los Angeles čínskym prisťahovalcom. Jej občianske meno bolo Chuang Liou-šuang, neskôr prijala umelecké meno Anna May Wongová.



Účinkovala vo vyše 60 filmoch vrátane nemých snímok a jednej z prvých, ktoré boli nakrútené vo farbe. Keď sa však v USA začala stretávať s diskrimináciou voči svojej osobe, odišla do Európy, kde hrala v anglických, francúzskych a nemeckých filmoch.



V roku 1960 jej odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Wongová zomrela nasledujúci rok vo veku 56 rokov.