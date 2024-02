Na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu príde aj izraelský prezident

Mníchov 8. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Hercog sa na budúci týždeň zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), potvrdil riaditeľ tohto podujatia Christoph Heusgen. TASR informáciu prevzala zo štvrtkového servisu tlačovej agentúry DPA.



Heusgen zatiaľ nechcel potvrdiť účasť členov izraelskej vlády, jej premiér Benjamin Netanjahu však do Mníchova nepríde.



"Netanjahu už na MSC bol a v roku 2018 tam tiež vystúpil s pozoruhodným prejavom. Teraz sa tešíme na stretnutie s prezidentom," povedal Heusgen.



Počas svojho prejavu v Mníchove v roku 2018 Netanjahu držal v ruke kus dronu. Podľa Izraela bol iránskej výroby a narušil jeho vzdušný priestor. Netanjahu sa tak snažil podložiť obvinenia iránskej agresie voči židovskému štátu.



Eskalácia blízkovýchodného konfliktu po teroristickom útoku hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023 bude jednou z hlavných tém MSC, ktorá sa uskutoční 16. až 18. februára. Očakáva sa tiež účasť premiérov Libanonu, Kataru, Iraku a Kuvajtu a ministrov zahraničných vecí Saudskej Arábie a Ománu. "Významné zastúpenie bude mať tiež jemenská vláda," povedal Heusgen.



Do Mníchova príde asi 50 premiérov vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza. Prítomnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zatiaľ nebola potvrdená.



Heusgen v januári uviedol, že počas tohtoročnej MSC by chcel obnoviť rokovania v rámci formátu tzv. weimarského trojuholníka, ktorý zahŕňa Nemecko, Francúzsko a Poľsko. Weimarský trojuholník vznikol po zániku Varšavskej zmluvy a Sovietskeho zväzu v roku 1991 s cieľom priblížiť Poľsko k EÚ a NATO.



"Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozšírili francúzsko-nemeckú dvojicu o Poľsko, ktoré je najväčšou krajinou vo východnej Európe. Ak sa to podarí, budem rád. Pozvánku sme zaslali," povedal Heusgen.



Pozvánku nedostali rovnako ako vlani ruskí predstavitelia. Heusgen uviedol, že ruského prezidenta Vladimira Putina by museli v Mníchove zatknúť. Narážal na zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) na Putina pre vojnové zločiny, ktoré ruská armáda pácha na Ukrajine.