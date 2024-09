Na mnohých miestach v Česku platí extrémne povodňové ohrozenie

Praha 15. septembra (TASR) - Povodňových stupňov na tokoch v Česku stále pribúda. Približne o 06.00 h v nedeľu evidoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 256 takýchto lokalít. TASR o tom informuje podľa Českej televízie (ČT) a webového portálu Novinky.cz.



Takmer na tretine z miest platí najvyšší - tretí - stupeň alebo dokonca stav extrémnej povodne. Najhoršia situácia je v Jeseníkoch a v Moravskosliezskom kraji, kde aj naďalej prší a hladiny riek stále stúpajú.



Radnica v Českom Těšíne v okrese Karviná nariadila evakuáciu centra mesta a ulice Na Olšinách. Ľudia sa majú presunúť do základnej školy na ulici Slezská. Hladina rieky Olša dosiahla v meste výšku 552 centimetrov a platí tu extrémne povodňové ohrozenie.



Okolo pol štvrtej v noci pretiekla juhočeská vodná nádrž Husinec blízko rovnomennej obce. Pretok bol očakávaný a obyvatelia obcí pod priehradou boli informovaní.



Podľa hajtmana Juhočeského kraja Martina Kubu však bezprostredné významné nebezpečenstvo nehrozí.



Rieka Opava sa zatiaľ v plnej sile nerozliala do najväčšieho opavského sídliska Kateřinky. Situácia sa ale môže zmeniť, keďže koryto rieky je plné. V niektorých menších lokalitách sa už voda rozliala.



Hladina Opavy sa v noci na nedeľu dostala do výšky bezmála piatich metrov. Bežný stav je pritom okolo metra.



V Ostrave je uzavretá diaľnica D1, voda zaplavila pás v smere na Prahu. Pre výpadok technológií je na D1 uzavretý v oboch smeroch tunel Klimkovice.



Rozbúrená rieka Bělá odrezala v noci severný cíp Olomouckého kraja. Podľa starostu Českej Vsi Petra Mudru sa hladina teraz opäť prudko zdvihla. V obci nefunguje elektrina ani dodávky pitnej vody.



Zo zhruba 800 ľudí, ktorých sa nebezpečenstvo bezprostredne týka, výzvy neuposlúchlo zhruba 30 percent ľudí. "Už len monitorujeme situáciu, evakuujeme, zachraňujeme ľudí a čakáme na ráno," uviedol starosta.



Povodeň prerušila prevádzku na železničnom koridore medzi Olomoucom a Ostravou. Pre očakávané zaplavenie trate a zhoršené poveternostné podmienky zastavila Správa železníc do odvolania prevádzku medzi Studénkou a Jistebníkem v okrese Nový Jičín.



Vlaky z Prahy končia v Olomouci, vlaky z Poľska v Bohumíne.