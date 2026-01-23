Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Zahraničie

Viac než 60 nehôd za pár hodín: Moravu ochromila poľadovica

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poľadovica sužuje predovšetkým okresy Brno a Vyškov, tiež okres Blansko.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brno 23. januára (TASR) - Na juhu Moravy majú od skorých ranných hodín veľké problémy s poľadovicou. Česká polícia informovala, že eviduje viac ako 60 nehôd a ďalších približne 20 havarijných udalostí v doprave. Vyzýva preto vodičov, aby zvážili cestu autom. TASR o tom informuje na základe správy Novinky.cz.

Poľadovica sužuje predovšetkým okresy Brno a Vyškov, tiež okres Blansko.

Diaľnica D1 je v smere z Vyškova do Brna uzavretá po hromadnej nehode; ďalšia havária sa stala len o niekoľko kilometrov ďalej. Podobná situácia je aj na diaľnici D2 alebo výpadovke z Brna na Mikulov.

Okrem nehôd na diaľniciach má veľké problémy mestská hromadná doprava v Brne či regionálne autobusy.

Poľadovica sa začala vytvárať nadránom v dôsledku mrznúceho mrholenia. Český meteorologický ústav upozorňuje, že poľadovica na Morave sa bude tvoriť počas celého dňa aj v noci na sobotu.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve