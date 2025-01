Na mori sa pokazil tanker, zrejme patrí do ruskej tieňovej flotily

Rostock 10. januára (TASR) — V Baltskom mori severne od nemeckého ostrova Rujana sa v piatok podarilo dostať pod kontrolu neovládateľný ropný tanker Eventin. Plavidlo dlhé 274 metrov a široké 48 metrov podľa dostupných informácií preváža asi 99.000 ton ropy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA, podľa ktorej je loď súčasťou tzv. ruskej tieňovej flotily.



Hovorkyňa nemeckého úradu pre núdzové situácie v Baltskom a Severnom mori uviedla, že z lode plaviacej sa pod vlajkou Panamy neunikla žiadna ropa a nie je potrebná ani evakuácia posádky. Tanker, ktorému sa so zatiaľ neznámych príčin pokazil motor, odtiahnu do niektorého z prístavov.



Loď Eventin bola postavená v roku 2006 a je na zozname lodí takzvanej ruskej tieňovej flotily, zostavenom environmentálnou organizáciou Greenpeace. Takéto lode sú zvyčajne staré a používajú sa obchádzanie sankcií uvalených na Rusko za vpád jeho armády na Ukrajinu vo februári 2022.



Podľa ukrajinskej vojenskej tajnej služby sa tanker Eventin predtým plavil aj pod vlajkami Bahám a Nórska. Na medzinárodných sankčných zoznamoch zatiaľ nie je, považuje sa len za potenciálneho kandidáta, píše DPA.



Na incident reagovala aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, podľa ktorej "Rusko ohrozuje bezpečnosť Európy nielen svojou vojnou proti Ukrajine, ktorá porušuje medzinárodné právo, ale aj pretrhnutými káblami, posunutými hraničnými bójami, dezinformačnými kampaňami, rušičkami GPS a, samozrejme, schátranými ropnými tankermi". Poznamenala, že presne pred týmto scenárom ona a jej kolegovia z regiónu Baltského mora opakovane varovali.



Podľa portálu Vesselfinder sledujúceho pohyb lodí vyplával tanker Eventin 6. januára z ruského baltského prístavu Usť-Luga a smeroval do Port Saidu v Egypte. Verejne dostupné údaje však naznačujú, že loď v poslednom čase často zastavovala v prístavoch v Indii, ktorá naďalej nakupuje suroviny z Ruska.



Jedenásteho októbra 2024 začal v Baltskom mori približne štyri a pol kilometra od pobrežia Nemecka horieť malý ropný tanker Annika smerujúci z Rostocku do Travemünde. Loď odtiahol remorkér do Rostocku, ropa do mora neunikla.