Na morskom dne sa nachádza tri až 11 miliónov ton plastového odpadu

Canberra/Toronto 5. apríla (TASR) - Na dne svetových oceánov sa nahromadilo od troch do 11 miliónov ton plastového odpadu, uvádza nová štúdia austrálskych a kanadských vedcov. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.



Štúdiu vypracovali vedci z Organizácie vedeckého a priemyselného výskumu Commonwealthu (CSIRO) a Torontskej univerzity a zameriava sa na väčšie predmety, ako sú siete, poháre alebo plastové tašky.



Pomocou diaľkovo ovládaných podmorských vozidiel (ROV) sa podarilo vyčísliť, koľko plastového odpadu približne skončí na morskom dne a kde sa nahromadí predtým, než sa rozloží na menšie časti a zmieša s morským sedimentom, uviedla Denise Hardestyová z austrálskej CSIRO. Na dne oceánov sa podľa štúdie nachádza tri až 11 miliónov ton plastu.



"Vieme, že do našich oceánov sa každý rok dostanú milióny ton plastového odpadu, ale nevedeli sme, koľko z tohto znečistenia skončí na dne oceánov," povedala Hardestyová.



Vedci tvrdia, že vzhľadom na to, že sa do roku 2040 očakáva zdvojnásobenie spotreby plastov, je pre ochranu morských ekosystémov a voľne žijúcich živočíchov kľúčové pochopiť, ako a kam sa tento odpad v oceáne prenáša.



Znečisťovanie plastami na morskom dne môže byť až 100-krát väčšie ako množstvo plastov plávajúcich na hladine, uviedla vedúca štúdie Alice Zhuová.



Oceánske dno sa stalo akýmsi zásobníkom pre veľkú časť plastového odpadu. Podľa štúdie "situáciu zhoršuje pomalá rýchlosť rozkladu plastov v chladnom prostredí s nedostatkom kyslíka a UV žiarenia".



Na základe výsledkov štúdie sa 46 percent odhadovanej plastovej hmoty nachádza v hĺbke nad 200 metrov a zvyšných 54 percent siaha do hĺbky 11.000 metrov.