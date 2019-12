Na moskovskom letisku Domodedovo zadržali desiatky Izraelčanov

Moskva 18. decembra (TASR) - Izraelské veľvyslanectvo v Rusku informovalo, že nepozná dôvody stredajšieho zadržania 40 izraelských občanov na moskovskom letisku Domodedovo.



"Let bol z Izraela, z nejakého dôvodu boli zadržaní, nevieme, prečo. Let bol z Tel Avivu do Moskvy... Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa situácia vyrieši a prejdú," uviedlo veľvyslanectvo pre agentúru TASS. Veľvyslanectvo zdôraznilo, že Izrael a Rusko majú záujem o rozvoj vzájomného cestovného ruchu.



Podľa denníka The Times of Israel zadržali Rusi na letisku Domodedovo 46 izraelských občanov, ktorí prileteli lietadlom spoločnosti El Al. Po zadržaní im zamietli vstup na ruskú pôdu.