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Na Moskovskú oblasť smerovalo 390 dronov, oznámil Sobianin
Oblastné úrady hlásili zásah bytového domu.
Autor TASR
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Moskva 28. júla (TASR) - Na Moskovskú oblasť smerovalo počas uplynulej noci viac ako 390 dronov, oznámil v utorok ráno starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin. Oblastné úrady medzitým hlásili zásah bytového domu, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Sobianin na platforme Telegram spresnil, že vyše 390 dronov letelo smerom na Moskovskú oblasť od 20.30 h v pondelok večer do 6.30 v utorok ráno miestneho času. Väčšinu z nich podľa neho zneškodnila protivzdušná obrana ešte ďaleko od metropoly a 81 v blízkosti Moskvy.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že pri dronových útokoch bol poškodený bytový dom v meste Čechov južne od ruskej metropoly. Protivzdušná obrana podľa neho zostrelila niekoľko desiatok bezpilotných lietadiel v iných častiach regiónu vrátane Podolska, Domodedova a Kolomny.
Starosta Čechova Michail Sobakin neskôr na Telegrame oznámil, že útok si nevyžiadal obete.
Sobianin na platforme Telegram spresnil, že vyše 390 dronov letelo smerom na Moskovskú oblasť od 20.30 h v pondelok večer do 6.30 v utorok ráno miestneho času. Väčšinu z nich podľa neho zneškodnila protivzdušná obrana ešte ďaleko od metropoly a 81 v blízkosti Moskvy.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že pri dronových útokoch bol poškodený bytový dom v meste Čechov južne od ruskej metropoly. Protivzdušná obrana podľa neho zostrelila niekoľko desiatok bezpilotných lietadiel v iných častiach regiónu vrátane Podolska, Domodedova a Kolomny.
Starosta Čechova Michail Sobakin neskôr na Telegrame oznámil, že útok si nevyžiadal obete.