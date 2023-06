Na moslimskú púť hadždž prišlo už takmer 1,5 milióna pútnikov

Mekka 23. júna (TASR) - Na každoročnú moslimskú púť hadždž doteraz pricestovalo do Saudskej Arábie takmer 1,5 milióna zahraničných pútnikov, z toho drvivá väčšina letecky. Oznámili to vo štvrtok tamojší predstavitelia.



Tohtoročná púť bude prvá bez obmedzení zavedených počas covidovej pandémie v roku 2020. Očakáva sa, že pred začiatkom hadždž na budúci týždeň v pondelok prídu ešte ďalší pútnici, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu finančné prostriedky. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.



Saudskoarabské ministerstvo pre médiá vo štvrtok uviedlo, že do stredy prišlo do krajiny viac ako 1,49 milióna zahraničných pútnikov, pričom 1,43 milióna z nich pricestovalo letecky.



Tamojšie úrady očakávajú, že počet pútnikov v tomto roku dosiahne úroveň spred covidovej pandémie. V roku 2019 sa na púť do Mekky vydalo viac ako 2,4 milióna moslimov.



Saudská Arábia v roku 2020 oznámila, že pre pandémiu umožní do Mekky prísť len 1000 pútnikom. O rok neskôr povolila účasť 60.000 zaočkovaným osobám s povolením na pobyt v Saudskej Arábii, ktorí boli vybraní prostredníctvom lotérie. Moslimovia zo zahraničia sa však na púti zúčastniť nesmeli.



Vlani sa na nej mohol zúčastniť milión plne zaočkovaných moslimov mladších než 65 rokov. Saudská Arábia umožnila na túto každoročnú púť zavítať až 850.000 pútnikom zo zahraničia, ktorí sa museli preukázať negatívnym výsledkom PCR testu.



Rúška boli vtedy naďalej povinné v mešite Masdžid al-Harám v Mekke, kde sa nachádza ústredná svätyňa moslimov Kaaba, ako aj v Prorokovej mešite v meste Medina (Masdžid an-Nabawí), kde je pochovaný prorok Mohamed.