Na Mount Evereste zomrel prvý zahraničný horolezec v tejto sezóne

Káthmandú 2. mája (TASR) - Počas výstupu na Mount Everest zomrel Američan, oznámili v utorok organizátori jeho expedície. Ide o prvé úmrtie zahraničného horolezca počas tohtoročnej výstupovej sezóny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šesťdesiatdeväťročný Američan zomrel v pondelok v druhom výškovom tábore, kde sa nachádzal v rámci aklimatizácie. "Necítil sa dobre a zomrel v kempe 2," uviedol šerpa Pasang Tshering. Snahy o prenesenie jeho pozostatkov do nižších polôh podľa neho komplikuje nepriaznivé počasie.



Jarná výstupová sezóna sa tento rok v apríli začala tragicky, keď zahynuli traja Nepálčania. Počas prechodu cez zradný ľadopád Khumbu sa jeho časť odtrhla a strhla ich do hlbokej trhliny.



Nepál vydal v tejto sezóne zahraničným horolezcom už 466 povolení na výstup na Mount Everest. Keďže väčšina z nich potrebuje vysokohorského sprievodcu, až do začiatku júna sa pokúsi na najvyššiu horu sveta vystúpiť vyše 900 ľudí.



Takýto vysoký počet môže znovu spôsobiť hustú premávku na úzkych prístupových trasách pod vrcholom, najmä ak sa v dôsledku počasia skráti obdobie vhodné na výstup.



Počas výstupu na Mount Everest ročne v priemere zomrie päť ľudí. V roku 2019 si však najvyššia hora sveta vyžiadala 11 obetí, pričom najmenej štyri úmrtia súviseli s tým, že sa na jej vrchol snažilo vystúpiť príliš veľa ľudí.



V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrchov svete. Každý rok na jar, keď sa zlepšia podmienky pre horolezcov, sem preto smerujú stovky dobrodruhov.