Na náhrobok bývalého kancelára Schmidta nasprejovali hákové kríže

Hamburg 23. decembra (TASR) - Náhrobok bývalého nemeckého kancelára Helmuta Schmidta na cintoríne v Hamburgu niekto znesvätil hákovými krížmi. Oznámila to v sobotu tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



K tomuto vandalskému činu došlo už v piatok večer, a síce deň pred tým, ako by Schmidt, ktorý zomrel v roku 2015, oslávil svoje 105. narodeniny. Vandali sú dosiaľ neznámi, pričom tri hákové kríže oranžovej farby už boli podľa polície z náhrobku odstránené.



Schmidt bol nemeckým spolkovým kancelárom v rokoch 1974 až 1982. Narodil sa v roku 1918 a zomrel v 2015, oboje v Hamburgu, pričom politicky sa dostal do povedomia verejnosti ako člen tamojšej mestskej rady v čase záplav, ktoré toto severonemecké mesto zničili v roku 1962.



Počas druhej svetovej vojny slúžil ako dôstojník síl protivzdušnej obrany nemeckej armády, pričom mu bol udelený Železný kríž za službu počas nemeckého obliehania vtedajšieho Leningradu, dnešného ruského Petrohradu, pripomína DPA.