Na najmenej 12 stúpol počet obetí prívalových dažďov a záplav v Číne
Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Na najmenej 12 stúpol počet obetí prívalových dažďov v Číne, informovali štátne médiá. Desaťtisíce ľudí museli v dôsledku nepriaznivého počasia opustiť svoje domovy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Štátna televízia CCTV v stredu informovala o piatich mŕtvych a 11 nezvestných v okrese Š'-men v provincii Chu-nan v strednej Číne po tom, ako región zasiahli silné dažde. V súčasnosti tam pokračujú záchranné operácie. Do utorňajšieho večera bolo presídlených viac než 19.000 ľudí, informovala čínska tlačová agentúra Sinchua.
V susednej provincii Chu-pej museli záchranári v zaplavených uliciach nasadiť nafukovacie člny, aby pomohli uviaznutým obyvateľom. Niektoré domy vytopilo alebo sa zrútili, informovala Sinchua. K utorňajšiemu ránu úrady tam hlásili tri obete a štyroch nezvestných, uviedla agentúra.
CCTV predtým tiež informovala, že po silných dažďoch a následných záplavách v provincii Kuej-čou v juhozápadnej Číne prišli o život štyria ľudia a ďalších päť je nezvestných. V niektorých oblastiach boli zaplavené domy, poškodené cesty a narušená komunikácia, uviedla agentúra. V jednej oblasti museli evakuovať vyše 3700 ľudí.
Vedci varujú, že sila a frekvencia globálnych extrémnych poveternostných javov sa bude stupňovať, keďže planéta sa naďalej otepľuje v dôsledku emisií z fosílnych palív.
Čína je najväčším pôvodcom skleníkových plynov na svete, ale je aj globálnou veľmocou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060, píše AFP.
