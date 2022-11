Na najväčšej sopke sveta Mauna Loa na Havaji sa začala erupcia

Honolulu 28. novembra (TASR) - Na vrchole kaldery havajskej sopky Mauna Loa, ktorá je najväčšou aktívnou sopkou na svete, sa začala v noci na pondelok erupcia. Podľa agentúry Reuters to oznámila americká geologická služba USGS.



"Prúd lávy sa v tejto chvíli drží v oblasti vrcholu a obce ležiace pod úbočím neohrozuje," uvádza sa vo varovaní, ktoré vydalo USGS.



Americká geologická služba ďalej upozorňuje, že vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti môžu byť počiatočné fázy erupcie Mauny Loy veľmi dynamické, pričom miesto i postup lávového toku sa môžu rýchlo meniť.



Vo varovaní USGS sa ďalej uvádza, že Havajské vulkanologické observatórium (HVO) vykoná zo vzduchu prieskum sopky ihneď, ako to bude možné, aby vyhodnotilo nebezpečenstvo a dokázalo časovo viac spresniť jej výbuch.



Okolie sopky pritom za menej ako dve hodiny zasiahla aktuálne vyše desiatka zemetrasení s magnitúdou presahujúcou 2,5. Násilnejšie zemetrasenie malo magnitúdu 4,2.



Mauna Loa sa rozprestiera na takmer polovici územia ostrova Havaj – známeho tiež ako Veľký ostrov –, najväčšieho spomedzi Havajských ostrovov. Týči sa do výšky 4169 metrov nad Tichým oceánom. Naposledy vybuchovala v marci a apríli 1984 a tok lávy sa vtedy dostal až k blízkosti priľahlého mesta Hilo.