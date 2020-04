Na nákazu v Maďarsku zomrelo už 213 ľudí, šíri sa i medzi bezdomovcami

Budapešť 21. apríla (TASR) - Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Maďarsku do utorka ďalších 14 starších ľudí s chronickými ochoreniami, čím počet obetí stúpol na 213. Za deň pribudlo 114 prípadov infekcie novým druhom koronavírusu, pričom nákaza sa čoraz viac šíri aj v zariadeniach pre bezdomovcov, informoval v utorok spravodajský server Index.hu.



Medzi najnovšími obeťami bolo podľa internetovej stránky krízového štábu koronavirus-gov.hu desať žien a štyria muži. Najmladší zosnulý mal 60 a najstarší 87 rokov. Počet infikovaných v krajine dosiahol 2098. Z nemocníc prepustili 287 vyliečených pacientov.



Nákazu novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdili testy už vo viacerých zariadeniach pre bezdomovcov v Budapešti. Najviac na ubytovni Červeného kríža na Madridskej ceste, kde zistili 23 infikovaných. Z nich deviatich ešte v nedeľu 19. apríla hospitalizovali a na zariadenie do 3. mája uvalili karanténu. O 124 tamojších bezdomovcov sa v karanténe postará päť dobrovoľníkov Červeného kríža.



Odborníci očakávajú, že v krajine vyvrcholí epidémia začiatkom budúceho mesiaca a že v máji bude ešte veľa pacientov. V júni by ale už mohol ich počet klesať.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)