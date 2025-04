Na Námestí sv. Petra sa zišli tisíce ľudí, lúčia sa s pápežom

Rím 23. apríla (TASR) - Na Námestí sv. Petra v Ríme a priľahlých uliciach sa v stredu ráno zišli tisíce ľudí, ktorí čakajú na prevoz tela zosnulého pápeža Františka do Baziliky sv. Petra, kde bude vystavené až do piatka 19:00 h. Informovala agentúra DPA, píše TASR.



Prvých ľudí vpustili na námestie krátko po 07:30 h ráno. Prevoz tela z kaplnky penziónu Dom sv. Marty je naplánovaný na 09:00 h. Po jeho vystavení sa v Bazilike sv. Petra uskutoční bohoslužba slova.



Pohrebná omša sa bude celebrovať v sobotu 26. apríla o 10.00 h na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, a to podľa predpisov Rímskeho pohrebného poriadku pre pápeža (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Podľa webu Vatican News to v utorok oznámil Úrad pre liturgické slávenia, ktorý informoval, že pohrebnej liturgii bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je dekanom kolégia kardinálov.



Po skončení eucharistického slávenia budú nasledovať záverečné obrady Ultima commendatio a Valedictio. Následne bude rakva s telom zosnulého pápeža prenesená do Baziliky sv. Petra a odtiaľ do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde si zosnulý pápež želal byť pochovaný.



Účasť na sobotňajšom pohrebe už avizovali viacerí predstavitelia štátov a vlád.



Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, zomrel na Veľkonočný pondelok 21. apríla vo veku 88 rokov vo svojom byte v Dome sv. Marty na následky mozgovej príhody a kardiovaskulárneho kolapsu.



František ešte za života zjednodušil pohrebné obrady, čím sa vzdal niektorých tradičných prvkov, ako je napríklad trojitá rakva či pápežský katafalk. Po pohrebe budú nasledovať deväťdňové pohrebné omše (novendiali), po ktorých kardináli začnú proces výberu nového pápeža.



Konkláve sa podľa pravidiel musí začať do 20 dní od smrti pontifika – najneskôr 10. mája. Právo voliť a byť volení majú všetci kardináli mladší než 80 rokov. Dvaja už medzičasom informovali, že sa zo zdravotných dôvodov a konkláve nezúčastnia. Počet účastníkov konkláve sa tým znížil na 133. Ich absencia tiež znamená, že potrebná dvojtretinová väčšina na zvolenie nového pápeža sa znižuje z 90 na 89 hlasov.