Na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sa nachádza asi 100.000 ľudí

Vatikán 23. apríla (TASR) - Vzhľadom na veľký počet návštevníkov Vatikán uvažuje o predĺžení času, počas ktorého môžu veriaci vzdať poslednú úctu zosnulému pápežovi Františkovi. Na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sa v súčasnosti podľa odhadov nachádza asi 100.000 ľudí a ďalší pribúdajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Telo pápeža Františka, ktorý zomrel v pondelok vo veku 88 rokov, je aktuálne vystavené v Bazilike svätého Petra. Vatikán pôvodne plánoval obmedziť návštevy verejnosti v stredu a vo štvrtok do polnoci. Vzhľadom na vysoký počet veriacich na námestí však môžu byť návštevné hodiny predĺžené. Zosnulý pápež bude v sídle hlavy katolíckej cirkvi vystavený až do piatka 19.00 h.



Námestie svätého Petra sa podľa agentúry ANSA každou minútou zapĺňa ďalšími veriacimi, prichádzajúcimi z Via della Conciliazione a ďalších okolitých ulíc, ktorí smerujú do baziliky vzdať poslednú poctu Františkovi. Podľa neoficiálnych odhadov vatikánskej bezpečnostnej služby sa na námestí nachádza zhruba 100.000 ľudí.



Pohreb pápeža sa uskutoční v sobotu. Na rozdiel od predošlých pontifikov František nebude pochovaný v Bazilike svätého Petra, ale v neďalekej Bazilike Panny Márie Väčšej.