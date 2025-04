Na Námestí sv.Petra sa schádzajú veriaci, pápeža večer uložia do rakvy

Vatikán 21. apríla (TASR) - Tisícky ľudí sa schádzajú na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, kde sa na počesť zosnulého pápeža Františka rozozvučali zvony. Dav veriacich je mnohonárodnostný, informuje stanica BBC s tým, že sa jej reportéri na mieste rozprávali s ľuďmi z Indie, Južnej Afriky, Dánska i ďalších krajín. Všetci podľa BBC zhodne tvrdili, že najviac im bude chýbať pápežova snaha o to, aby bola katolícka cirkev inkluzívnejšia, informuje TASR.



Telo pápeža Františka, ktorý zomrel ráno, bude v pondelok večer o 20.00 h uložené do rakvy v kaplnke v Dome svätej Marty, kde býval. Tento vatikánsky penzión, respektíve hotel, určený najmä na ubytovanie kardinálov počas konkláve, si zvolil František ako svoju rezidenciu namiesto tradičného Apoštolského paláca.



„Dnes večer, v pondelok 21. apríla o 20.00 h, bude jeho eminencia najdôstojnejší pán kardinál Kevin Joseph Farrell, camerlengo Svätej rímskej cirkvi, predsedať obradu potvrdenia smrti a uloženia tela do rakvy,“ uviedla vo vyhlásení Svätá stolica.



Po úmrtí pápeža obhliadol jeho telo hlavný vatikánsky lekár, ktorý mal určiť príčinu smrti a napísať úmrtnú správu. Telo následne odejú do bieleho rúcha. Položia ho do osobnej kaplnky a obradne smrť pápeža potvrdí pápežský komorník (camerlengo). V súčasnosti má túto funkciu zmienený americký kardinál Kevin Farrell, jeden z Františkových najbližších spolupracovníkov.



Telo pápeža uložia do drevenej rakvy, ktorá je zvnútra pozinkovaná. Pápež bude mať oblečené červené liturgické rúcho, mitru a pálium. Keďže je veľkonočné obdobie, pri tele bude zažatá svieca paškál.