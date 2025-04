VÝBUCH AUTA: Vodič sa zrejme pokúšal o samovraždu

Amsterdam 3. apríla (TASR) - Na námestí Dam v centre holandského Amsterdamu vybuchlo vo štvrtok auto, ktoré zrejme podpálil jeho vodič pri pokuse spáchať samovraždu, oznámila tamojšia polícia. Vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Medzičasom ho identifikovali ako 50-ročného Holanďana, polícia však jeho meno nezverejnila, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Na záberoch, ktoré sa objavili v miestnych médiách i na sociálnych sieťach, vidieť, ako malé červené auto prichádza k Národnému pamätníku na zmienenom námestí. Krátko nato nasledoval malý výbuch a z vozidla vyšľahli plamene.



Amsterdamská polícia na sociálnej sieti X uviedla, že na námestí vypukol po výbuchu požiar. V blízkosti vozidla sa v tom čase nachádzalo veľa ľudí a nijakých zranených dosiaľ nehlásili.



Okoloidúci sa po výbuchu rozutekali a niekoľko policajných vozidiel následne obkľúčilo horiace auto. Polícia predpokladá, že požiar úmyselne založil vodič auta, ktorý pri ňom utrpel zranenia. Z auta sa vypotácal v horiacom oblečení, ktoré polícia rýchlo uhasila.



Muža previezli do nemocnice. Zároveň je v policajnej väzbe. Medzičasom ho identifikovali ako približne 50-ročného Holanďana z provincie Severný Holland. Vyšetrovatelia skúmajú všetky možné scenáre, podľa vyhlásenia polície však majú silné podozrenie, že muž si chcel vziať život. Zároveň je podozrivý aj z podpaľačstva.



K incidentu došlo presne týždeň po tom, ako neďaleko námestia Dam dobodal a zranil istý ukrajinský občan päť ľudí. Holandská prokuratúra v utorok uviedla, že "konal s teroristickým" úmyslom.