Na Námestie sv. Petra prichádzajú na pohreb pápeža tisíce veriacich

Vatikán 26. apríla (TASR) - Tisícky ľudí sa od skorých ranných hodín zhromažďovali v sobotu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, kde sa bude konať pohreb pápeža Františka. Očakáva sa, že do začiatku pohrebného obradu v Bazilike sv. Petra o 10.00 zaplnia námestie státisíce veriacich, informuje TASR podľa agentúr APA a DPA.



Vstupy na Námestie sv. Petra otvorili o 5.30 h ráno, pričom pred každým z nich sa už počas noci vytvorili dlhé rady.



Ďalšie desaťtisíce veriacich budú podľa očakávania lemovať šesťkilometrovú trasu cez centrum Ríma až k Bazilike Panny Márie Väčšej, kde bude pápež v súlade so svojím prianím pochovaný.



V talianskej metropole je výnimočný stav a v platnosti sú najprísnejšie bezpečnostné opatrenia, pripomína APA. Na bezpečnosť dohliadajú tisíce policajtov i príslušníkov bezpečnostných jednotiek. Nad Rímom zriadili bezletovú zónu.



So zosnulým pápežom sa v Bazilike sv. Petra od stredy rozlúčilo približne 250.000 veriacich, čo je ešte viac, než sa očakávalo, dodal Vatikán.