Na Narve videli loď ruskej pohraničnej stráže s vlajkou vagnerovcov
Vagnerova skupina, ktorú kedysi viedol Putinov spojenec Jevgenij Prigožin, je známa svojou účasťou vo vojne na Ukrajine i vo vojnových konfliktoch v Sýrii, Líbyi či Mali.
Tallinn 3. novembra (TASR) - Estónske ministerstvo zahraničných vecí žiada od Ruska vysvetlenie, prečo loď ruskej pohraničnej stráže počas hliadkovania na rieke Narva, ktorá tvorí prirodzenú hranicu medzi Estónskom a Ruskom, vyvesila vlajku ruskej súkromnej žoldnierskej polovojenskej Vagnerovej skupiny. V noci na pondelok o tom informoval estónsky spravodajský web ERR, píše TASR.
Ako konštatovali estónske médiá, tento incident vyvolal nielen ostrú diplomatickú, ale aj sarkastickú reakciu estónskych úradov.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí totiž v príspevku na sociálnej sieti X naznačilo, že Vagnerova skupina zrejme prebrala kontrolu nad ruskou pohraničnou službou. „Vagnerovci zase tiahnu na Moskvu, alebo tentoraz začnú v Petrohrade? Ktože ho vie? Z našej strany to vyzerá, že už anektovali ruských pohraničníkov,“ uviedlo ministerstvo, pričom narážalo na krátku vzburu vagnerovcov proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi v lete roku 2023.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna neskôr deklaroval, že objavenie sa vagnerovskej vlajky je „znakom rozpadávajúceho sa systému Ruska“.
Podľa jeho slov tento incident potvrdzuje, že ruský „železný“ systém sa rúca v dôsledku agresívnej vojny, ktorú Moskva rozpútala voči Ukrajine, a pod pokračujúcim tlaku zo Západu.
„Čokoľvek, čo Rusi na rieke Narva podniknú, veľmi pozorne sledujeme,“ varoval minister vo svojom vyhlásení.
Vagnerova skupina, ktorú kedysi viedol Putinov spojenec Jevgenij Prigožin, je známa svojou účasťou vo vojne na Ukrajine i vo vojnových konfliktoch v Sýrii, Líbyi či Mali. Vzbura Prigožinových žoldnierov, ktorí sa zapojili do bojov na Ukrajine a kritizovali ruské velenie a vedenie, nakrátko ohrozila režim v Moskve, ale po pár dňoch bola potlačená. O dva mesiace neskôr Prigožin zahynul pri havárii lietadla.
Incident s vlajkou vagnerovcov prichádza v čase obnoveného napätia na rieke, kde ruskí pohraničníci v máji 2024 odstránili 25 estónskych navigačných bójí s tvrdením, že boli nesprávne umiestnené. Estónsko následne vydalo tri diplomatické nóty žiadajúce ich vrátenie a upozorňujúce, že takéto kroky sú „neprijateľné“.
