Na následky poranení zomrel v Saudskej Arábii siedmy americký vojak
Ide o siedmeho príslušníka armády USA zabitého v konflikte s Iránom.
Autor TASR
Washington/Rijád 8. marca (TASR) - Po jednom z počiatočných útokov Iránu na území Saudskej Arábie zomrel na následky poranení siedmy americký vojak. Informovalo o tom v nedeľu Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Včera večer zomrel na následky zranení, ktoré utrpel počas prvotných útokov iránskeho režimu na Blízkom východe, príslušník ozbrojených síl USA,“ napísalo CENTCOM na sieti X s tým, že vojak utrpel zranenia 1. marca.
Ide o siedmeho príslušníka armády USA zabitého v konflikte s Iránom. „Hlavné bojové operácie pokračujú. Totožnosť padlého bojovníka bude utajená až do 24 hodín od oznámenia najbližším príbuzným,“ dodalo ústredné velenie.
