Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

Na následky poranení zomrel v Saudskej Arábii siedmy americký vojak

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Ide o siedmeho príslušníka armády USA zabitého v konflikte s Iránom.

Autor TASR
Washington/Rijád 8. marca (TASR) - Po jednom z počiatočných útokov Iránu na území Saudskej Arábie zomrel na následky poranení siedmy americký vojak. Informovalo o tom v nedeľu Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X, píše TASR.

Včera večer zomrel na následky zranení, ktoré utrpel počas prvotných útokov iránskeho režimu na Blízkom východe, príslušník ozbrojených síl USA,“ napísalo CENTCOM na sieti X s tým, že vojak utrpel zranenia 1. marca.

Ide o siedmeho príslušníka armády USA zabitého v konflikte s Iránom. „Hlavné bojové operácie pokračujú. Totožnosť padlého bojovníka bude utajená až do 24 hodín od oznámenia najbližším príbuzným,“ dodalo ústredné velenie.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch