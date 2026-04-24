Na následky zranení po marcovom útoku zomrel ďalší príslušník UNIFIL
Mierová misia žiada od všetkých aktérov, aby dodržiavali záväzky podľa medzinárodného práva a aby za každých okolností zaistili bezpečnosť a ochranu personálu a majetku OSN.
Autor TASR
Bejrút 24. apríla (TASR) - Jeden z príslušníkom Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) pochádzajúci z Indonézie zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri útoku z 29. marca na juhu Libanonu, oznámila to v piatok mierová misia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„UNIFIL vyjadruje hlbokú ľútosť nad dnešným úmrtím desiatnika Rica Pramudia, ktorý bol kriticky zranený po výbuchu projektilu na svojej pozícii v Adšit al-Kusajri v noci 29. marca,“ uviedli UNIFIL vo svojom vyhlásení.
Pri útoku zahynul aj ďalší indonézsky vojak, ktorého podľa predbežného vyšetrovania zabil projektil vystrelený z izraelského tanku. Nasledujúci deň zahynuli ďalší dvaja indonézski vojaci pri výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia. Predbežné vyšetrovanie zistilo, že za tento incident je pravdepodobne zodpovedné libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Indonézia vyzvala OSN na vyšetrenie týchto dvoch incidentov.
Mierová misia žiada od všetkých aktérov, aby dodržiavali záväzky podľa medzinárodného práva a aby za každých okolností zaistili bezpečnosť a ochranu personálu a majetku OSN. Poukázala na to, že „zámerné útoky na príslušníkov mierových síl sú závažným porušením medzinárodného práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a môžu predstavovať vojnové zločiny“.
Od 2. marca zahynulo v Libanone spolu šesť príslušníkov mierových síl UNIFIL, ktoré od roku 1978 monitorujú pohraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom. Dvaja francúzski vojaci prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri útoku 18. apríla, pričom Paríž viní z útoku Hizballáh. Militantné hnutie však tieto obvinenia odmieta.
„UNIFIL vyjadruje hlbokú ľútosť nad dnešným úmrtím desiatnika Rica Pramudia, ktorý bol kriticky zranený po výbuchu projektilu na svojej pozícii v Adšit al-Kusajri v noci 29. marca,“ uviedli UNIFIL vo svojom vyhlásení.
Pri útoku zahynul aj ďalší indonézsky vojak, ktorého podľa predbežného vyšetrovania zabil projektil vystrelený z izraelského tanku. Nasledujúci deň zahynuli ďalší dvaja indonézski vojaci pri výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia. Predbežné vyšetrovanie zistilo, že za tento incident je pravdepodobne zodpovedné libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Indonézia vyzvala OSN na vyšetrenie týchto dvoch incidentov.
Mierová misia žiada od všetkých aktérov, aby dodržiavali záväzky podľa medzinárodného práva a aby za každých okolností zaistili bezpečnosť a ochranu personálu a majetku OSN. Poukázala na to, že „zámerné útoky na príslušníkov mierových síl sú závažným porušením medzinárodného práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a môžu predstavovať vojnové zločiny“.
Od 2. marca zahynulo v Libanone spolu šesť príslušníkov mierových síl UNIFIL, ktoré od roku 1978 monitorujú pohraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom. Dvaja francúzski vojaci prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri útoku 18. apríla, pričom Paríž viní z útoku Hizballáh. Militantné hnutie však tieto obvinenia odmieta.