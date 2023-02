Na nebezpečný vírus marburg zomrelo v Rovníkovej Guinei deväť ľudí

Malabo 13. februára (TASR) - Deväť ľudí zomrelo v Rovníkovej Guinei na vírusové ochorenie marburg, ktoré spôsobuje nebezpečnú krvácavú horúčku. V pondelok to oznámil tamojší minister zdravotníctva Mitoha Ondo'o Ayekaba. V provincii Kié-Ntem, kde sa vírus marburg vyskytol, minister vyhlásil karanténu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Vláda minulý týždeň informovala, že vyšetruje príčinu prípadov s podozrením na krvácavú horúčku vo vidieckom východnom regióne s hustými lesmi blízko hraníc s Gabonom a Kamerunom. Vtedy však vláda dodala, že iba u troch ľudí sa prejavili "ľahké príznaky".



Minister zdravotníctva v pondelok uviedol, že v provincii Kié-Ntem a v susednom okrese Mongomo bol vyhlásený "stav zdravotnej pohotovosti" a po konzultáciách so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN bol "aktivovaný plán lockdownu".



Vírus margurg je veľmi nebezpečný patogén: spôsobuje vysokú horúčku a krvácanie, postihuje niekoľko telesných orgánov a oslabuje schopnosť tela fungovať samo.



Marburg patrí do čeľade vírusov nazývaných filovírusy, kam patrí aj vírus ebola, ktorý počas niekoľkých predchádzajúcich výskytov spôsobil v Afrike spúšť.



Vírus marburg prirodzene šíri druh netopiera kaloň plavý (alebo kaloň palmový), samotné kalone tento vírus neohrozuje. Môžu ho však preniesť na primáty vo svojej blízkosti vrátane ľudí. Následne môže nastať prenos z človeka na človeka, a to cez kontakt s krvou alebo s inými telesnými tekutinami.