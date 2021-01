Na nelegálnej párty vo Francúzsku bolo 2500 ľudí, napadli policajtov

Paríž 1. januára (TASR) - Najmenej 2500 ľudí sa zišlo na nelegálnej rave tanečnej párty na západe Francúzska, ktorá sa napriek zákazu zhromažďovania a vychádzania konala počas silvestrovskej noci. Účastníci zaútočili na privolaných policajtov, niekoľkých z nich zranili a podpálili jedno z ich vozidiel, informovala v piatok agentúra AP.



Stovky áut s účastníkmi párty z rôznych častí Francúzska aj zo zahraničia dorazili vo štvrtok večer do bretónskej obce Lieuron ležiacej neďaleko mesta Rennes. Miestni žandári sa im pokúsili v konaní večierka zabrániť, na čo nich zaútočili fľašami a kameňmi a donútili ich k ústupu. Niekoľko žandárov pri tom utrpelo ľahšie zranenia.



Tanečná párty v Lieurone sa konala v priestoroch opustenej skladovej budovy a aj v piatok v skorých ranných hodinách sa tam nachádzalo približne 2500 ľudí. Celé dejisko udalosti obkolesili policajné kordóny a na miesto boli privolané posily.



Zdravotníci sa v zabávajúcom dave pokúšali distribuovať rúška a dezinfekčné gély s cieľom obmedziť hroziace šírenie nového koronavírusu. Medzi účastníkmi boli napríklad aj Briti a Španieli.



Miestna prokuratúra už začala trestné stíhanie pre podozrenie z nelegálneho organizovania hromadnej hudobnej akcie a použitia násilia voči úradnej osobe. Párty by mala zrejme skončiť v priebehu soboty, píše agentúra AFP.



Bezpečnostným zložkám sa naopak podarilo ukončiť nelegálny večierok v juhofrancúzskom meste Marseille, na ktorom sa zišlo asi 300 ľudí. Troch organizátorov akcie zatkli a 150 účastníkom udelili výstrahu.



V celom Francúzsku aktuálne platí nočný zákaz vychádzania, a to od 20.00 h do 6.00 h, a tiež striktný zákaz zhromažďovania väčšieho množstva osôb. Na dodržiavanie opatrení počas silvestrovskej noci dohliadalo po celej krajine približne 132.000 policajtov.