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Na nemeckom ostrove Norderney našli vrak historickej drevenej lode
Vrak objavili počas prác spojených s energetickým projektom v Severnom mori a jeho výstavba sa preto dočasne zastavila, uviedla spoločnosť.
Autor TASR
Hamburg 30. júla (TASR) - Stavební robotníci pri kladení elektrických káblov na nemeckom ostrove Norderney v Severnom mori odkryli pozostatky drevenej lode pravdepodobne zo 17. alebo 18. storočia, informoval v stredu prevádzkovateľ prenosovej sústavy Amprion. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vrak objavili počas prác spojených s energetickým projektom v Severnom mori a jeho výstavba sa preto dočasne zastavila, uviedla spoločnosť.
Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou päť metrov. „Tento nález je mimoriadne vzrušujúci, pretože pozdĺž pobrežia Dolného Saska sa našlo a zdokumentovalo len niekoľko vrakov lodí z tohto obdobia,“ uviedla vo vyhlásení Sonja Königová, ktorá pracuje ako vedúca archeologickej služby vo verejnoprávnej regionálnej inštitúcii vo Východnom Frízsku v spolkovej krajine Dolné Sasko (Ostfriesische Landschaft).
Archeológovia plánujú vrak preskúmať podrobnejšie. Časti viditeľné na povrchu už zaistili a odviezli do depozitára, uviedol hovorca spoločnosti Amprion. Predpokladá sa, že pod pieskom sú ďalšie pozostatky lode a zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste, dodáva DPA.
Vrak objavili počas prác spojených s energetickým projektom v Severnom mori a jeho výstavba sa preto dočasne zastavila, uviedla spoločnosť.
Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou päť metrov. „Tento nález je mimoriadne vzrušujúci, pretože pozdĺž pobrežia Dolného Saska sa našlo a zdokumentovalo len niekoľko vrakov lodí z tohto obdobia,“ uviedla vo vyhlásení Sonja Königová, ktorá pracuje ako vedúca archeologickej služby vo verejnoprávnej regionálnej inštitúcii vo Východnom Frízsku v spolkovej krajine Dolné Sasko (Ostfriesische Landschaft).
Archeológovia plánujú vrak preskúmať podrobnejšie. Časti viditeľné na povrchu už zaistili a odviezli do depozitára, uviedol hovorca spoločnosti Amprion. Predpokladá sa, že pod pieskom sú ďalšie pozostatky lode a zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste, dodáva DPA.