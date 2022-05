Na neohlásenú návštevu Ukrajiny pricestoval šéf holandskej diplomacie

Amsterdam/Kyjev 10. mája (TASR) - Holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra v utorok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o prvú návštevu holandského ministra od ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára. Holandsko patrí k tým krajinám sveta, ktoré Ukrajine pomáhajú dodávkami zbraní na obranu pred útokmi Ruska.



Hoekstra sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, svojím rezortným kolegom Dmytrom Kulebom, ako aj s poslancami ukrajinského parlamentu.



Prvým bodom návštevy bolo mesto Irpiň v Kyjevskej oblasti, kde sa po odsune ruských jednotiek našlo mnoho tiel zastrelených civilistov so známkami mučenia.



Hoekstra vyhlásil: "To nemôže zostať nepotrestané" a uistil Ukrajinu o podpore svojej krajiny pri vyšetrovaní a stíhanie vojnových zločinov. Informoval, že Holandsko pomáhalo finančnými príspevkami na vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu a vyšetrovacej komisie OSN i vyslaním tímu forenzných expertov na Ukrajinu.



Holandského ministra počas návštevy v meste Irpiň sprevádzal šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Oleksandr Pavľuk.



Na margo návštevy na Telegrame vyjadril vďaku európskym partnerom, že neignorujú problémy Ukrajiny a "nezatvárajú oči pred dôsledkami ruskej invázie".



"Naopak, prichádzajú do Kyjeva a ponúkajú svoju podporu. Som presvedčený, že s ich pomocou čoskoro obnovíme a prebudujeme naše mestá a ľudia sa konečne vrátia domov," povedal Pavľuk.



Počas svojej návštevy na Ukrajine Hoekstra ešte "oficiálne" znovuotvorí holandskú ambasádu v Kyjeve, uviedol hovorca jeho rezortu.



Ako Hoekstra oznámil na sieti Twitter, do Kyjeva pricestoval spolu so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou, ktorá na úvod navštívila kyjevské predmestie Buča, kde sa po stiahnutí ruských síl našlo viac ako 400 tiel zabitých civilistov.



V zničenom meste sa ministerka, ktorú sprevádzala ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová, stretla a zhovárala s miestnymi obyvateľmi.



Baerbocková je vôbec prvým predstaviteľom nemeckého vládneho kabinetu, ktorý od začiatku ruskej invázie navštívil Ukrajinu, informuje agentúra DPA.