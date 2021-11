Na neohlásených protestoch v Durínsku sa zišli tisícky ľudí

Demonštrant drží transparent na neohlásenom protestnom zhromaždení proti opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu v meste Erfurt v nemeckej spolkovej krajine Durínsko v pondelok 29. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Erfurt 30. novembra (TASR) - Takmer 3000 ľudí sa v pondelok večer zúčastnilo na neohlásených protestných zhromaždeniach proti opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. Informovala o tom agentúra DPA.Dovedna 2700 ľudí protestovalo na 20 rôznych miestach, spresnili miestne policajné zdroje. Na najväčšom protestnom zhromaždení v meste Erfurt sa zišlo približne 650 ľudí, k väčším zhromaždeniam došlo aj v mestách Arnstadt im Ilmkreis a Bad Salzungen, kde do ulíc vyšlo 400 a 280 ľudí.V súvislosti s pandémiou koronavírusu sú v súčasnosti v spolkovej krajine Durínsko povolené len lokálne zhromaždenia s účasťou do 35 ľudí, pripomína DPA.Podľa vyjadrení polície z utorka mali zhromaždenia pokojný priebeh. Dokumentovali ich policajti a začnú vyšetrovanie v prípade porušenia platných opatrení proti pandémii koronavírusu v Durínsku.K protestom došlo aj v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Proti obmedzeniam tam demonštrovalo približne 1400 ľudí, z toho najviac - zhruba 890 - sa zišlo v meste Rostock am Stadthafen, kde na protesty vyzvalo hnutie Querdenker.