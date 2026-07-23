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Na nepokojnom juhu Thajska zahynuli piati vojaci
Podľa vyhlásenia thajskej armády ide o jeden z najzávažnejších incidentov tohto druhu za uplynulé roky.
Autor TASR
Bangkok 23. júla (TASR) - Päť thajských vojakov zahynulo pri útoku na kontrolné stanovište na juhu krajiny v oblasti dlhodobo sužovanej povstaleckými nepokojmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia thajskej armády ide o jeden z najzávažnejších incidentov tohto druhu za uplynulé roky. Miestni predstavitelia uviedli, že pri stredajšom večernom útoku v provincii Narátchivát utrpeli zranenia aj šiesti civilisti. Ide o jednu z troch provincií s moslimskou väčšinou, ktorou už desiatky rokov zmieta separatistické povstanie.
Členovia 45. pluku špeciálnych jednotiek „zahynuli, keď útočníci spustili paľbu a hodili rúrkové bomby na kontrolné stanovište Bukeh Sami... v čase, keď vojaci plnili svoje povinnosti pri ochrane miestnych obyvateľov,“ uviedla armáda vo vyhlásení v stredu neskoro večer.
Odbor pre styk s verejnosťou provincie Narátchivát potvrdil zranenie šiestich civilistov a dodal, že k zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina a doposiaľ nedošlo ani k žiadnemu zadržaniu.
Konflikt tlie v najjužnejších provinciách Thajska už od roku 2004 a vyžiadal si viac než 7000 obetí, keďže povstalci v tomto regióne s moslimskou väčšinou bojujú za väčšiu autonómiu, pripomína AFP. Väčšina útokov je namierená proti príslušníkom bezpečnostných zložiek.
Podľa vyhlásenia thajskej armády ide o jeden z najzávažnejších incidentov tohto druhu za uplynulé roky. Miestni predstavitelia uviedli, že pri stredajšom večernom útoku v provincii Narátchivát utrpeli zranenia aj šiesti civilisti. Ide o jednu z troch provincií s moslimskou väčšinou, ktorou už desiatky rokov zmieta separatistické povstanie.
Členovia 45. pluku špeciálnych jednotiek „zahynuli, keď útočníci spustili paľbu a hodili rúrkové bomby na kontrolné stanovište Bukeh Sami... v čase, keď vojaci plnili svoje povinnosti pri ochrane miestnych obyvateľov,“ uviedla armáda vo vyhlásení v stredu neskoro večer.
Odbor pre styk s verejnosťou provincie Narátchivát potvrdil zranenie šiestich civilistov a dodal, že k zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina a doposiaľ nedošlo ani k žiadnemu zadržaniu.
Konflikt tlie v najjužnejších provinciách Thajska už od roku 2004 a vyžiadal si viac než 7000 obetí, keďže povstalci v tomto regióne s moslimskou väčšinou bojujú za väčšiu autonómiu, pripomína AFP. Väčšina útokov je namierená proti príslušníkom bezpečnostných zložiek.