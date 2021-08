Na nepovolenom proteste proti reštrikciám v Berlíne došlo k potýčkam

Berlín 1. augusta (TASR) - Stovky ľudí napriek zákazu súdu protestovali v nedeľu v uliciach Berlína proti epidemiologickým reštrikciám. Viacero z nich sa dostalo do potýčiek s políciou, píše agentúra AFP.



Podľa polície niektorí demonštranti na nepovolenom zhromaždení v západoberlínskej štvrti Charlottenburg útočili na policajtov a ignorovali policajné zátarasy.



Ako uviedla berlínska polícia na Twitteri, demonštranti v snahe prelomiť policajný kordón napadali príslušníkov bezpečnostných zložiek. To viedlo políciu k použitiu donucovacích prostriedkov. Niekoľko ľudí bolo pri zákroku zatknutých.



Nedeľňajší protest zvolalo hnutie Querdenken (Nekonvenčné myslenie), ktoré tvoria popierači covidu, pravicoví aktivisti a antivaxeri.



Nemecké súdy zakázali konanie viacerých protestov plánovaných hnutím Querdenken na uplynulý týždeň - a to vrátane toho nedeľňajšieho, na ktorom sa podľa odhadov malo zúčastniť vyše 22.000 ľudí. Zákazy súdy odôvodnili obavami z nedodržiavania protipandemických opatrení účastníkmi týchto protestov.



V očakávaní, že ľudia sa v uliciach Berlína zhromaždia v nedeľu aj napriek zákazu, nemecká polícia nasadila po celom meste vyše 2000 príslušníkov poriadkových síl, píše AFP.



Hnutie Querdenken organizovalo demonštrácie voči protiepidemickým opatreniam nemeckej vlády a spolkových krajín, na ktorých sa v uplynulých mesiacoch zúčastnili tisíce ľudí. Mnohí z nich sa neriadili platnými hygienickými predpismi. Z tohto dôvodu polícia viaceré protesty rozpustila, pripomína AFP.



Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) koncom apríla oznámil, že začal monitorovať osoby a skupiny v rámci hnutia Querdenken. Podľa nemeckého ministerstva vnútra toto hnutie s prepojeniami na extrémistov totiž protesty zneužíva na vyvolávanie eskalácie a provokácie a takisto spochybňuje legitimitu štátnych inštitúcií. Hnutie Querdenken začal už skôr monitorovať Krajinský úrad na ochranu ústavy v Bádensku-Württembersku a sledujú ho i v Bavorsku.