Na niektorých úsekoch diaľnice v ČR zrejme zvýšia rýchlosť na 150 km/h

Praha 28. júna (TASR) - Na niektorých úsekoch českých diaľnic sa zrejme zvýši maximálna povolená rýchlosť zo súčasných 130 kilometrov za hodinu na 150 km/h. Novela cestného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci, zavádza tiež možnosť šoférovať auto od 17 rokov pod dohľadom mentora, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český minister dopravy Martin Kupka upozornil, že zákon nezvyšuje maximálnu povolenú rýchlosť na diaľniciach plošne. Keď zákon prejde celým legislatívnym procesom, rýchlejšie sa bude jazdiť len na nových a modernizovaných úsekoch diaľnic. Musí to umožňovať aj intenzita premávky v danej lokalite. Na zvyšných úsekoch zostane maximálna povolená rýchlosť nezmenená.



Vládna novela okrem zmeny bodovacieho systému za dopravné priestupky prináša podľa ministra aj preventívne opatrenia. Za jedno z nich označil možnosť získať vodičský preukaz už v 17 rokoch a jazdiť pod dohľadom skúseného vodiča. "Je to opatrenie, ku ktorému sme sa inšpirovali aj v iných štátoch sveta," povedal Kupka.



Zavedenie takejto možnosti v iných krajinách podľa ministra viedlo k tomu, že mladí šoféri, ktorí predstavujú rizikovú skupinu, sú spoločnou jazdou napríklad s rodičom lepšie pripravení na cestnú premávku. Rodič totiž dieťa vedie k tomu, aby viac predvídalo a nepúšťalo sa do rizikových situácií, myslí si minister.



Okrem toho sa tiež zavedie takzvaný vodičský preukaz na skúšku. Počas dvoch rokov od jeho získania bude platiť "ochranná lehota". Pre týchto vodičov bude podľa slov Kupku platiť prísnejší meter. Opatrenia zdôvodnil tým, že až 11 percent všetkých dopravných nehôd spôsobuje práve táto skupina vodičov, pričom tvorí len tri percentá z ich celkového počtu.



Novela zákona o cestnej premávke by mala podľa šéfa rezortu dopravy zvýšiť bezpečnosť na českých cestách a docieliť, aby sa šoféri k sebe správali ohľaduplnejšie. Schváliť ju ešte musia senátori.